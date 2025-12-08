El UCAM Murcia, el único que iguala el ritmo viajero del Madrid

Solo hay dos equipos en toda la Liga ACB que han sido capaces de ganar el 80% de los partidos que han disputado a domicilio al final de la novena jornada. El Real Madrid, gracias a una canasta de Sergio Llull, sumó ayer la cuarta en la pista del Tenerife; y el UCAM Murcia, el sábado por la tarde, arrolló al Recoletas Burgos. El balance de ambos equipos, que el próximo 30 de diciembre se verán las caras en el Palacio de los Deportes, es de 4-1 lejos de su cancha.

Pero en lo que sí es el mejor el conjunto de Sito Alonso es en producción de puntos ofensiva. En cinco encuentros ha anotado 471, lo que hace una media de 94,2. En casa, sin embargo, tiene peor promedio, ya que produce 87,75.

El UCAM Murcia superó por segundo encuentro consecutivo el centenar de puntos fuera de casa. Lo hizo en Lleida, donde se fue hasta los 107; y en Burgos elevó un poco más su producción (110). En ambos choques se da una coincidencia: han sido los mejores desde la línea de tres puntos del equipo. En la cancha ilderdense logró un espectacular 54% (22 de 41), y en la burgalesa, un 48% (13 de 27). En este choque tres jugadores acabaron con tres triples, destacando el 3 de 4 de Toni Nakic (75%). Y todo ello gracias a la excelente conducción del balón, superando en ambos compromisos las 20 asistencias (22 en Lleida y 25 en Burgos, la segunda mejor marca de la temporada).

Los números y, sobre todo, las sensaciones que está ofreciendo el UCAM Murcia le han convertido en un rival temible. A ocho encuentros del final de la primera vuelta, ya tiene siete victorias. Está a solo tres de sellar su pasaporte para la Copa del Rey de Valencia. Se encuentra en la tercera posición, a solo un triunfo de Valencia Basket, que derrotó ayer al Baskonia, y del Real Madrid. Su defensa es la mejor de la competición junto con la del Joventut, su próximo rival.

Ahora, tras dos triunfos consecutivos fuera de casa, tiene que hacerse fuerte en el Palacio de los Deportes, donde va a recibir en las próximas semanas a dos conjuntos que también están en la zona alta de la clasificación. El primero, el próximo domingo, a las 12:30 horas, el Joventut de Badalona de Ricky Rubio, Simon Birgander y Ludde Hakason. Los badaloneses sufrieron ayer para derrota al Baxi Manresa, que fue por delante en el marcador durante muchos minutos. Pero Rubio, con 20 puntos, y Hakason y Cameron Hunt, con 16, sacaron del atasco a la Penya, que llegará a Murcia con un 7-2. Pero antes de este encuentro, el miércoles arrancará la segunda fase de la FIBA Europe Cup recibiendo al Falco Vulcano (20:30 horas).

El siguiente duelo será el domingo 21 de diciembre a las cinco de la tarde. El Valencia Basket de Pedro Martínez visitará el Palacio. Después de Nochebuena, los universitarios visitarán al Covirán Granada, el sábado 27 de diciembre (20:00 horas), para cerrarse el mes en casa, el martes 30 de diciembre, contra el Real Madrid. Es decir, que de los próximos cuatro encuentros, tres los disputará el UCAM ante su afición.

Sant-Roos, sin premio del MVP

El alero cubano Howard Sant-Roos fue el jugador más valorado del UCAM Murcia en la pista del Burgos. Se fue hasta las 29 unidades gracias a una actuación muy completa. En 26:39 minutos aportó 14 puntos (solo un fallo), 8 rebotes, 3 asistencias y otros tantos robos de balón. Además, recibió 3 faltas personale. Se quedó muy cerca de lograr el MVP de la jornada, pero fue superado por el azulgrana Joel Parra, quien en el contundente triunfo del Barça de Xavi Pascual ante el Andorra alcanzó los 34 puntos de valoración gracias a sus 24 puntos y 9 rebotes.