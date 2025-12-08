Un TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida con trece razones de peso para no perdérselo

1. Un circuito para batir tu mejor marca: la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida cuenta con un circuito que ha ganado fama por ser rápido y llano, propicio para lograr marcas personales. El desnivel positivo acumulado es de 189 metros en la versión de 42K, sin ninguna subida significativa y donde se puede mantener una velocidad constante. Las tres distancias (maratón, media maratón y 10K) tendrán una homologación internacional por la por la RFEA y la World Athletics. Brinda la oportunidad de superar los límites personales.

2. Clima perfecto: Murcia, durante el mes de febrero, es simplemente ideal para los corredores. Con temperaturas que oscilan entre los 12 y los 18 grados, una humedad del 65%, y un promedio de solo cuatro días de lluvia en el mes, los corredores pueden disfrutar de condiciones óptimas para su carrera. Esta combinación de temperaturas suaves y tiempo seco hace que correr en Murcia sea una experiencia muy agradable.

3. Accesibilidad y comodidad para el visitante: la Región de Murcia cuenta con un aeropuerto internacional, y otro como el de Alicante situado a poco más de 70 kilómetros de la capital. Además, dispone de una eficiente red de autovías y una estación de tren de alta velocidad que conecta la ciudad con el resto del país e incluso con destinos internacionales. Esto facilita el desplazamiento tanto de corredores locales como de cualquier parte del mundo. Para quienes deseen quedarse en la ciudad durante la carrera, hay una amplia gama de opciones de alojamiento, con 4.800 plazas hoteleras. Durante los tres días del evento se brindan servicios especiales para los corredores, como horarios de desayuno y check-out adaptados.

4. Un evento en ascenso: el éxito creciente de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida se refleja en el número de participantes, que ha experimentado un crecimiento notable. Con expectativas de superar los 11.000 en la próxima edición, este ascenso no sólo es cuantitativo sino también diverso, con corredores locales, nacionales e internacionales.

5.- Un fin de semana de inmersión runner: la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida es mucho más que una carrera. El evento comienza el viernes 30 de enero con la Feria del Corredor, que tendrá lugar en el Centro de Congresos Víctor Villegas, donde los participantes pueden recoger sus dorsales, explorar stands de marcas deportivas y conocer a otros corredores. La atmósfera es de emoción y camaradería mientras todos se preparan para el gran día.

6. Una carrera para todos los públicos: una de las características más notables es su accesibilidad para corredores de todos los niveles. Con tres distancias disponibles, desde el exigente maratón de 42 kilómetros, la media maratón y los 10 kilómetros populares, que se celebran previamente, en un recorrido no coincidente. Ya seas un corredor experimentado que busca batir un récord personal o un principiante que busca completar su primera carrera, esta carrera murciana brinda la oportunidad de desafiarte y superar límites.

7. Servicios al corredor: el participante es el centro de atención. Durante los días previos la ciudad se vuelca con restaurantes, cultura y ocio. El día de la carrera hay guardarropa, retransmisión en directo, prácticos a ritmo constante, actuaciones musicales, avituallamientos y personal de asistencia. En postmeta, ambulancias, asistencia médica, servicios de fisios gratuitos, grabación de medalla, duchas y un avituallamiento. Después de la carrera se podrá descargar el diploma y hay servicio fotográfico.

8. Recorrido monumental: Murcia es una ciudad que ofrece mucho más que una carrera. El recorrido pasa por hermosos paisajes naturales y lugares emblemáticos de la ciudad, como la Catedral, Palacio Episcopal, antigua estación de trenes, puente de Hierro, cárcel antigua convertida en museo, Edificio Convalecencia, Plaza Circular, Jardín de La Seda y el edificio del Banco de España, entre otros.

9. Atmósfera vibrante: puntos de animación, avituallamientos, servicio de fotógrafos... La comunidad de corredores y espectadores crea una atmósfera contagiosa. El domingo es el día de la carrera y el entusiasmo en el aire es palpable. Los participantes se reúnen en la línea de salida, dispuestos a enfrentar al desafío, y alentados por el público durante el recorrido.

10. Regalos especiales: La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida cuenta con una de las mejoras bolsas del corredor, con camiseta técnica a todo color, productos de calidad de los patrocinadores y la revista digital del evento. El día de la carrera al llegar a meta el corredor consigue la medalla finisher. Además, al final se obsequia con una chaqueta cortavientos.

11. Turismo y gastronomía: Murcia destaca por ser una ciudad con una gran riqueza cultural, turística y gastronómica. Sabores de campo y mar se unen a los productos de la huerta para crear platos coloridos y tradicionales que destacan por producto y tradición. Murcia ofrece varios recorridos por las calles de la ciudad y tapear en la plaza de las Flores y la de Santa Catalina, donde se puede probar la marinera o el pulpo al horno.

12. Una de las llegadas más espectaculares: la prueba tiene una de las metas más espectaculares del mundo con la catedral de Murcia de testigo de la llegada de miles de corredores que pueden observar esta maravilla consagrada en 1465 que integra los estilos gótico, renacentista, barroco y neoclásico. Entre sus elementos arquitectónicos destacan la torre, de casi 100 metros de altura, la fachada principal o el imafronte, considerada como una obra maestra del barroco español.

13. Valores del deporte en la educación: a lo largo de año se imparten charlas educativas en colegios sobre los valores del deporte en la educación, y el sábado 31 de enero, en el marco de la Feria del Corredor, se celebrará una Minimaratón donde la organización regala mil inscripciones a los niños para que se puedan sentir como verdaderos campeones y también puedan disfrutar de este evento deportivo.