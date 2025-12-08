El santomerano Diego Mira, sexto en el Europeo de Lublin

El nadador santomerano Diego Mira Albaladejo, en su primer gran final en un Campeonato de Europa, acabó en la sexta posición de la prueba de los 400 metros estilos en piscina corta (25 metros). En Lublin, el deportista del CN Sabadell estuvo durante gran parte de la prueba en la tercera posición, pero en la última posta, el croll, se vio superado por el alemán Bussing y el belga Nerveaux. Mira acabó con un tiempo de 4:05.51, bajando por cuarta vez en su carrera deportiva de los 4:08 en una prueba donde hace un mes estableció un nuevo récord nacional con 4:04.83. El nadador que nació el 5 de septiembre de 2001 -tiene 24 años- cerró así la mejor temporada de su carrera deportiva después de conquistar tres medallas en los últimos. En la ciudad polaca también participó en la prueba de 200 espalda, donde pese a lograr el decimotercer tiempo de todos los participantes, se quedó fuera de las semifinales por estar dentro de las mismas otros dos españoles.