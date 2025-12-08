Una rivalidad ancestral que vive el noveno derbi en Cartagena

Ni siquiera existía el fútbol cuando comenzó esta rivalidad. Y es que hay quien apunta a la edad media -en torno a 1.250- como el inicio de las hostilidades entre las poblaciones de Cartagena y Murcia. La convivencia de los dos núcleos poblacionales nunca ha sido fácil debido al tira y afloja por su importancia, peso y reconocimiento en el conjunto de la nación. El estatuto de autonomía, aprobado en 1982, otorgó a Murcia la capital de una comunidad uniprovincial que ‘olvidó’ a Cartagena. Ese sentimiento de lucha se trasladó al fútbol antiguo y moderno, llegando hasta nuestros días con uno de los derbis más atractivos del país pese a la categoría.

Fútbol Club Cartagena y Real Murcia Club de Fútbol son los herederos de un enfrentamiento que viene de muy lejos y que se decide ahora sobre el césped. Esta tarde escribe el Cartagonova una página de historia más al derbi regional por excelencia. Seis años después. El derbi estaba en pausa, pero la Región lo recupera para reivindicar ante el resto de España el valor de nuestro fútbol.

La fundación del FC Cartagena, heredero del fútbol cartagenero, en 1995, dio paso al derbi tal y como lo conocemos actualmente. La mitad de ellos, disputados en el Cartagonova: un total de ocho en 27 años. Cuatro victorias para cada uno en tierras cartageneras, por lo que el duelo de hoy romperá el empate.

El primero, sin goles

El primero se disputó en la temporada 1998-99 entre un casi ‘recién nacido’ Cartagonova FC y un Real Murcia en horas bajas que intentaba recuperarse de un ascenso a la tercera categoría para volver al fútbol profesional. Ambos terminaron en promoción, pero ninguno ascendió.

No fue un gran exponente de calidad. De hecho, terminó con el marcador inicial (0-0). Trujillo, Rufo, Javi Manzano, Garrido, Edu Serrano, Barila, Juan Carlos, Pablo Box, Javi Prieto, Manolo y Alberto García salieron de inicio en las filas albinegras, con Miner y Pía desde el banquillo dirigidos por Aranguren. Roca, Juanma, Tárraga, Mármol, Cudi, Algar, Raúl Garrido, Diego Camacho, Juanjo, Cuxart y Aquino iniciaron con el cuadro grana, alineados por Fabri. También jugaron Carrero, Guerrero y Paco López.

Primer triunfo albinegro

Al año siguiente, en 1999, el partido tuvo más ‘chicha’. El Cartagonova venció esta vez de forma clara por 2 a 0 por mediación de Leo y Keko. Superaron los albinegros fácilmente a su rival tras la expulsión por roja directa de Luis Gil a los dieciocho minutos. El primer tanto llegó a los 27 minutos y el segundo en el 45, dejando el partido visto para sentencia en la primera mitad.

Gonzalo Hurtado escogió a Rodri, Algar, David Gómez, Pedro Velasco, Vaqueriza, Carrero, Matito, Besora, Kortina, Aquino y Luis Gil iniciaron por parte del Real Murcia, que también introdujo a Nacho Zaragoza, Artigas y Espín. En el Cartagonova iniciaron Trujillo, Leo, Garrido, Magano, Suso Ruano, Carpintero, Brau, Mariano, Javi Delgado, Alberto García y Keko. Saltaron desde la banda Juanjo Martínez, Pablo Box y Barila en un equipo con varios jugadores del año anterior y entrenado de nuevo por Aranguren.

Diez años de sequía

Aunque ganó el Cartagena, ascendió el Murcia, por ello hubo que esperar más de diez años para ver el siguiente derbi, que no se dio hasta que el Cartagena subió a Segunda División. La temporada 2009-10 comenzó con la promesa de un nuevo enfrentamiento que ambas aficiones esperaban. Y así se notó en la asistencia. Hasta ahora, este es el derbi con mayor afluencia de público en el Cartagonova con 14.400 espectadores.

En lo deportivo, el renombrado desde 2004 como FC Cartagena, se llevó la palma. Tres goles de sus dos máximos referentes le dieron la victoria. Marcó Toché en el 12, empató Chando en el 19, pero Quique de Lucas en el 64 y de nuevo Toché de penalti en el 67 pusieron tierra de por medio. Tierra que no salvó el tanto de Pedro Sánchez en el 76. Natalio erró una pena máxima con empate en el marcador a merced de un gran Rubén bajo palos.

Juan Ignacio Martínez apostó por Rubén, Expósito, Txiki, Etxeita, Signorino, Mariano, Falcón, De Lucas, Lafuente, Víctor y Toché iniciaron por el Cartagena, a los que se unieron Yuste, Clavero y Tato. Elía, De Coz, Mejía, Ochoa, Sergio Escudero, Pereyra, Bruno, Isaac, Pedro, Natalio y Chando fueron los once murcianistas de inicio, escogidos por José González. Aguilera, Capdevila y Kike entraron de refresco en un partido que arbitró un jovencísimo Jesús Gil Manzano.

Primera victoria grana

El primer derbi contra el FC Cartagena que se llevó el Real Murcia en Cartagonova fue el de la 2011-12, por 1 a 2. El equipo formado por Cifuentes, Molinero, Jorge, Amaya, Óscar Sánchez, Iturra, Richi, Pedro Sánchez, Emilio, Sutil y Chando remontó al Cartagena con los goles de Jorge García y Cristian en el 57 y en el 71. El gol de Álvaro Antón no fue suficiente para un equipo conformado por Manolo Reina, Txiki, Paz, Herrero, Kijera, Mariano, Dimas, Moral, Antón, Lafuente y Collantes.

De nuevo hubo una pausa en los derbis durante cinco años por el descenso del Cartagena hasta que ambos se volvieron a encontrar en Segunda B. Bajó el Murcia y fue desterrado al grupo del norte, pero al año siguiente volvió el derbi. El de la 15-16 en el Cartagonova se lo llevó de nuevo el Cartagena, restando opciones de ser primero al cuadro grana a dos jornadas del final.

Limones, Ceballos, Ayoze, Moisés, Jesús Álvaro, Menudo, Indiano, Sergio Jiménez, Cristo, Chus Hevia y Juanlu Lens saltaron de albinegro. Fernando, Sobregrau, José Ruiz, Tomás Ruso, Pumar, Javi López, Chavero, Fran Moreno, Armando, Germán y Carlos Álvarez lo hicieron de grana en un duelo que terminó 2 a 1 con goles de Chus Hevia en el 25, Chavero en el 28 de penalti y Juanlu en el 83.

Alternancia en los ganadores, en la 16-17 el encuentro fue para el Murcia por 1 a 3. Fernando Pumar empató el tanto de Sergi Guardiola, pero Josema y Víctor Curto pusieron la sentencia. En el Cartagena iniciaron Limones, Ramirez, Moisés, Zabaco, Álvaro, Verdú, Rivero,Martín, Llorente, Artiles y Arturo. En el Murcia formaron Ballester, José Ruiz, Golobart, Josema, Pumar, Armando, David Sánchez, Isi Palazón, Diego Benito, Rayco y Guardiola. De nuevo, ambos terminaron en play off y ninguno logró ascender.

Tuvieron que verse de nuevo las caras en la 17-18, cuando el Cartagena ganó en su campo por 2 a 1. Jesús Álvaro abrió la lata. Chamorro empató y Aketxe sentenció. Pau Torres, Ramírez, Mejías, Zabaco, Álvaro, Cordero, Chavero,Hugo, Zalazar, Martín y Aketxe jugaron ese día a las órdenes de Monteagudo. Biel Ribas, Juanra, Álex Ortiz, Orfila, Forniés, David Sánchez, Armando, Santi Jara, Carnicer, Martín y Chamorro lo hicieron en el lado opuesto a las órdenes de Salmerón. El Cartagena terminó primero y el Murcia tercero el año del desastre en Majadahonda para los cartageneros. El Murcia cayó a manos del Elche en la promoción.

El último derbi jugado en el Cartagonova sigue siendo el correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la 18-19. El 7 de abril de 2019 firmaron las tablas Murcia y Cartagena con goles de Santi Jara para los albinegros y Chumbi para los murcianistas. Munúa alineó a un equipo muy superior con Costa, Orfila, Moises, Ayala, Álvaro, Julio Gracia, Vitolo, Moyita, Santi Jara, Elady Zorrilla y Rubén Cruz. Julio Algar jugó con Mackay, José Ruiz, Maestre, Álvarez, Forniés, Armando, Juanma Bravo, Parras, Miñano, Miguel Díaz y Chumbi.

Después de este derbi, el Cartagena lograría el ascenso en la siguiente temporada, que se quedó sin partido de vuelta en el Cartagonova por culpa de la pandemia por coronavirus. Desde entonces no se han visto las caras cartageneros y murcianos. Portuarios y capitalinos. Esta tarde se escribe el último capitulo de una saga que no tiene fin.