Pipo, jugador del Águilas FC: "Llegar líderes al derbi es bonito"

El Artés Carrasco va a acoger el próximo domingo un derbi entre Lorca Deportiva y Águilas FC, que a pesar de estar enfrentándose desde 1901, será inedito, puesto que es la primera vez que los dos equipos se enfrenta en una categoría superior a la Tercera División. A ello hay que sumar que el partido llega estando ambos clubes en lo más alto de la clasificación. Por lo que si cuando ascendió el equipo lorquino a Segunda Federación ya se marcó esta cita en rojo, ahora pasa a ser un derbi más que atractivo, que seguro que provocará el desplazamiento de numerosos aficionados costeros.

A ese partido se refería este lunes el extremo costero Pipo, quien da por seguro que "sabemos que van a estar (la afición)". "Ante La Unión, el campo ha estado bastante lleno, se nota que se están pegando a nosotros, porque somos un equipo que juegue mejor o peor, tenemos una identidad y alma, y eso al final contagia", decía el futbolista del Águilas, añadiendo que "creo que es momento de que sean felices y agradecer que vengan, porque todo lo que sea venir y que apoyen a su equipo, nosotros no vamos a dejar la vida igualmente"

Una cita a la que llegan los del Centenario El Rubial como líderes a cuatro puntos de los lorquinos, una situación de liderato que el costero Pipo hubiera firmado a principios de temporada. "Lo hubiese firmado antes de empezar. Estar aquí, jugarme el liderato y ponerme a dos partidos del segundo", dijo el extremo, que fue protagonista ante La Unión con un golazo. Además aseguraba que "estoy feliz de aquí, yo siempre he dicho que quería ir a más, quiero ir a más, por el equipo, por el club, por el míster que confió en mí, que cuando me llamó, ya lo dije, que estaba feliz y espero que esto sea un antes y un después".

Sobre Adrián Hernández, el futbolista decía que "sabemos a qué jugamos y esto nos da mucho y así se da, somos muy rocosos y luego sabemos lo que tenemos que hacer para hacer daño al rival, porque así lo estudiamos, nos sentamos en la sala muchas veces por semana, está claro que al final esos detalles da gusto de que te beneficien a ti". "Todo eso se trabaja, no es casualidad, realmente el trabajo de fuera no se ve y así es el fútbol, para bueno o para malo, en este caso está siendo para bueno", añadía, deseando alargar esta situación: "Lo importante es estar arriba y cuanto más puntos consigamos, nadie nos los va a quitar".

Sobre el derbi afirma que va a ser una cita bonita: "Llegamos líderes a un derbi, es bonito, ya jugamos allí, conseguimos la victoria (ante el Melilla) conocemos el campo, bienvenido sea, lo hubiese firmado antes de empezar el año".

La plantilla costera tiene este martes jornada de descanso para regresar el miércoles y comenzar a preparar el derbi.