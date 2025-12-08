Personas, complejos y grandezas

Dicen que a los hijos se les conoce en la vejez, a los hermanos en el reparto de herencias, a los amigos en las desgracias y a las parejas en los divorcios. En los momentos extremos es cuando se conoce realmente a las personas.

En el fútbol, como calidoscopio humano, sucede lo mismo. Ni tan malos en la derrota ni tan buenos en el triunfo, señalan los protagonistas sensatos. Pero a veces se tergiversan realidades según vaya la feria o nos convenga.

Los árbitros son malos cuando perdemos e intranscendentes o buenos si hemos ganado. Como tanto reiteramos, la vida misma. Es difícil escapar del personaje que representamos cuando confundimos el traje que nos viste con la persona que somos.

Florentino Pérez hace años que inició una especie de cruzada contra todo lo que no sea Real Madrid. Es decir, contra lo que no gobierna, porque en el fondo confunde el club que preside con el fútbol mismo por un claro complejo de superioridad personal e institucional. En el fondo, se cree con el derecho de mandar en el fútbol mundial porque manda sin contestación en el club más laureado de la historia.

Joan Laporta se instaló desde el principio en el victimismo ancestral que rige por Can Barça cuando del Real Madrid se trata. Siempre reivindicando que los blancos han sido y son el club más favorecido de la historia por cuantos organismos poderosos rigen el fútbol, empezando por la federación española, sus árbitros y el Estado mismo. Se trata de que no siga en tan lustrosa como engañosa poltrona. Y desde ese manifiesto complejo de inferioridad ante alguien más grande, disfrazado de afán institucional o competitivo, surgió, digan lo que digan, el desvergonzado tema Negreira.

Además, reclama un trato singular a las autoridades deportivas, innecesario porque ya lo disfruta en cuanto se les tuercen las cosas, como en tantos otros órdenes de la vida desde Cataluña respecto a España, en otro claro complejo de superioridad respecto a los demás clubes deportivos españoles. Y de ese afán político surge su persistente eslogan de ser algo más que un club.

Hansi Flick desearía figurar en la historia culé a la altura de grandes mitos: Cruyff y Guardiola, con dos movimientos futbolísticos meritorios que lo delatan. Implantar un sistema de juego, el de líneas adelantadas y presión total, que recuerde o supere al Drean Team cruyffista y al tiquitaca guardiolesco, y haciendo de Lamine Yamal su Messi particular. El sábado, en la Cartuja sevillana contra el Betis, sacó al internacional español hispano marroquí de la banda derecha para darle libertad en el frente de ataque, jugando entre líneas, tal y como el de Sampedor hizo con el argentino para propiciar que se erigiera como el mejor del mundo en poco tiempo. Veremos si lo corrobora persistiendo en tal invento. Los resultados y los títulos juzgarán.

XabiAlonso está ante el reto de su vida: asentarse como técnico sin renunciar a sus ideas en todo un Real Madrid plagado de unas figuras que han protagonizado la brillante historia reciente del club con Zidane y Ancelotti a los mandos. Y con el añadido de disponer del mejor delantero del mundo: Mbappé. Un reto titánico del que puede salir maltrecho o erigido en un entrenador de rango mundial. Complicado, pero no imposible si le otorgan desde arriba la confianza suficiente y él logra aunar sus ideas con los egos del vestuario y las exigencias históricas merengues. El tiempo también dirá.

Y para hablar de grandezas, déjenme que señale el sentido y justo homenaje que la semana pasada ofrecimos en Murcia a dos exfutbolistas granas de los sesenta y setenta del siglo pasado que hace poco nos dejaron: Juan Antonio y Silvio.

Dos jugadores tan grandes como personas de bien. La honradez, la calidad, el pundonor y la profesionalidad que atesoraban en el campo fueron parejas a su lealtad con sus familias y amigos. También les acompañó el éxito en todas las categorías del fútbol español, con un campeonato de liga en Primera en el caso de Juan Antonio con el Atlético de Madrid y un ascenso a Primera de Silvio con el Elche, tras dejar al Real Murcia que les formó.

Y esa grandeza la comparten con quienes hicieron posible tan entrañable y nutrido homenaje, Faustino Cano e Iñaki Mendiolea, rodeados de antiguos compañeros y leyendas granas, representantes de clubes y amigos que arroparon a sus viudas, Paqui y Teresa, a hijos y familiares.

¡Grandes!