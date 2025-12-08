El Murcia Promises sigue segundo tras golear al Villarreal

La jornada 12 que se ha disputado este pasado fin de semana ha deparado para los cuatro equipos murcianos una victoria, un empate y dos derrotas, toda vez que dos de ellos se han enfrentado entre sí. Capítulo aparte, una semana más tiene el Murcia Promises, quien tenía una complicada salida. El conjunto de Mateo Villar arrancó un empate con sabor a victoria, ya que a falta de un cuarto de hora para terminar el partido, el Villarreal ganaba 3-0.

Los locales marcaron: el primero en el minuto veintiséis, el segundo en el cuarenta y tres y el tercero a los 52 minutos. Sin embargo, Chavero acortaba distancias en el minuto 66; el segundo, obra de Párraga, a los ochenta y uno; y el empate, tan solo un minuto después, lo anotó Alberto. Este punto le mantiene en la segunda posición. El líder, el Valencia se llevó los tres puntos ante el Real Murcia. A los nueve minutos, los valencianistas ya habían marcado el primero. A los veintiocho llegó el segundo. Acortó distancias Fernández. En el noventa llegó la sentencia del líder.

En el derbi regional, el UCAM no perdonó y ganó al Pinatar en su campo. Reutov a los nueve minutos y Fonseca a los once dieron cuenta del partido. El UCAM había dejado el partido resuelto.