Javi Rey: "Creo que el equipo ha salido demasiado relajado"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha atendido a los medios de comunicación tras el final del partido para repasar el derbi contra el Real Murcia. "El recibimiento y el ambiente ha sido espectacular", ha comentado en primera instancia.

No se ha mostrado contento el entrenador con el partido de los suyos y cree que la intensidad ha podido ser una de las claves al inicio del choque. "Hablamos mucho de que no hubiera esa sobreexcitación y creo que el equipo ha salido demasiado relajado. El Murcia ha entrado mucho mejor que nosotros al partido y han sido mejores en el inicio. Con el gol de córner se pone el partido muy cuesta arriba", ha explicado.

"Nuestra primera parte no fue buena, la segunda sí. Es una pena el resultado. Ha sido muy igualado, pero no hemos sido capaces de igualar el partido", ha concluido el técnico.

En una valoración más profunda del choque, y preguntado por la generación de ocasiones de su equipo, Rey ha comentado la dificultad de un partido de este nivel. "No ha habido grandes ocasiones de gol. Tampoco para el Murcia. Tuvimos dos claras en la primera parte para empatarlo y en la segunda nos costó mucho generar. Mucho centro lateral y el Murcia dominó el área", ha analizado.

Una de las polémicas del encuentro fue la segunda amarilla no mostrada a David Vicente. "Creo que se le ha perdonado la segunda tarjeta a David Vicente. Ha sido muy clara. Agarrón en un ataque prometedor. Creo que lo han visto claro los aficionados del Murcia y del Cartagena", ha argumentado el orensano.

Por úlimo, Rey ha admitido que el comportamiento de la afición albinegra ha sido "ejemplar" y ha deseado "que sea igual en el partido de vuelta".