Fútbol
Fuertes medidas de seguridad antes del derbi FC Cartagena-Real Murcia
Aficionados son cacheados para evitar incidentes en un partido que ha sido declarado de alto riesgo
El FC Cartagena-Real Murcia fue declarado de alto riesgo por el Ministerio del Interior. Por ello, ante la masiva presencia de aficionados de uno y otro equipo, se están extremando las medidas de seguridad en las horas previas al encuentro. Ya se ha podido ver por la ciudad a seguidores del conjunto grana, a los que ante el riesgo de que puedan portar algún objeto contundente, la policía está procediendo a cachear a los seguidores.
El encuentro se disputa esta tarde, a partir de las seis y cuarto de la tarde, en el estadio Cartagonova. Desde hace seis años no se disputaba un derbi, al que llegan ambos equipos en una buena situación en la clasificación. Las entradas para el público de Murcia se agotaron en apenas unas horas, y solo quedan unas mil localidades a la venta, que ya solo se pueden adquirir online puesto que el club local no puede abrir hoy las taquillas, una de las medidas impuestas por ser de alto riesgo el encuentro.
En alerta por una quedada
Ademas, la policía se encuentra en alerta por una quedada convocada en Cartagena a través de la cuenta en la red social X de Grada Murcianista (@murcianistas). Llamó la atención en la convocatoria que el título fuera ‘Invasión a Cartagena’ y se emplazara a los seguidores del Real Murcia a estar hoy, a partir de las 12:30 horas, en el Parque de Los Juncos de Cartagena para después realizar “el corteo todos juntos hacia la pocilga”, en alusión al estadio Cartagonova. El mensaje acaba con “demostraremos otra vez que somos los Reyes de la Región”. El lenguaje utilizado ya ‘invita’ a desconfiar de esta quedada de un grupo que, según fuentes policiales, está integrado en su mayoría por jóvenes. Y la Policía, según ha podido confirmar esta Redacción, está en alerta para evitar incidentes.
