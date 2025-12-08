Seis años después FC Cartagena y Real Murcia volverán a verse las caras de forma oficial. Desde diciembre de 2019 los aficionados albinegros y granas no habían tenido la oportunidad de vivir el gran duelo de rivalidad regional, sin embargo, el descenso de los cartageneristas a Primera RFEF permitirá volver a disfrutar del gran derbi de la Región de Murcia.

1. Los granas reciben el apoyo de sus aficionados en el entrenamiento de ayer. 2. Javi Rey, técnico del Cartagena. 3. Colunga, ayer.

Un gran derbi que, para más atractivo, llega en un momento ideal, viendo la trayectoria deportiva de uno y otro equipo. Porque los de Javi Rey andan afianzados en la zona de play off, con una primera vuelta en la que han sido capaces de tener una trayectoria muy regular; y porque el Real Murcia, que hace solo un mes andaba metido en descenso, es ahora mismo, con Adrián Colunga a los mandos, el equipo con mejor dinámica de todo el Grupo II.

FC Cartagena y Real Murcia reviven el derbi con las espadas en alto

Con solo tres puntos de ventaja entre albinegros y murcianistas, este derbi va mucho más allá de la rivalidad clásica. Este derbi puede significar un auténtico golpe sobre la mesa si alguno de los dos logra llevarse los tres puntos, especialmente para un Real Murcia que si gana podrá presumir ahora sí de la etiqueta de candidato claro al play off.

Pero mantener su gran racha -ha sumado 13 de los últimos 15 puntos-, el Real Murcia tendrá que conquistar uno de los campos más complicados de la categoría. Y es que, los de Javi Rey solo han perdido un partido como local. Fue el pasado 1 de noviembre ante el Villarreal B. Los amarillos lograron la victoria por 0-2. Posteriormente el Eldense -23 de noviembre- fue capaz de salvar un punto (0-0). A esas dudas de los albinegros en el último mes en casa deberán agarrarse los de Colunga, que han sumado los tres puntos en sus últimos dos duelos como visitantes. Se impusieron al Betid Deportivo (1-2) y al Antequera (0-2).

El cansancio

Una de las incógnitas de este derbi es cómo llegarán los equipos al partido del Cartagonova. Y es que tanto el FC Cartagena como el Real Murcia vienen de vivir una semana diferente, con partido de Copa del Rey de por medio. El miércoles jugaban los granas, logrando la victoria ante el Cádiz en un partido de máxima exigencia por el esfuerzo de los visitantes para intentar remontar el 3-0 incial. Un día después compitieron los de Javi Rey con el Valencia. Hasta 120 minutos se alargó un choque que acabó decidiéndose en la prórroga. Fue en el minuto 119 cuando llegó el jarro de agua fría para los cartageneristas.

Y la sobreexcitación

El cansancio jugará en contra de ambos, pero lo que más preocupa a los entrenadores es la sobreexcitación a la hora de disputar un duelo de máxima rivalidad. Lo decía Javi Rey en su rueda de prensa del sábado, y también se refería a ello Adrián Colunga en su intervención ante los medios de este domingo. Tanto uno como otro hablaban de lo especial del choque por las emociones que provoca en las aficiones, pero dejando clara la importancia de que los jugadores gestionen lo que ocurre sobre el terreno de juego. «Tenemos que controlar la sobreexcitación», explicaba el albinegro, argumentando en una línea parecida al murcianista, que comentaba que «debemos gestionarlo bien», recordando que «nosotros cada semana jugamos con 15.000 personas empujando, estamos acostumbrados a la emoción». Lo que no cambia para Colunga es la manera de preparar el partido: «Es un partido más de Primera Federación. Tenemos que competir con la misma intensidad que siempre e intentar ganar desde el minuto 1», decía.

Los onces

Hablar del once del FC Cartagena es casi un ejercicio de fe. El propio Javi Rey ha admitido que nunca había rotado tanto como en esta temporada. El equipo presenta algunas certezas, pero también varias incógnitas. En el lateral derecho, Marc Jurado y Dani Perejón mantienen un pulso abierto por la titularidad. En la medular, Pablo Larrea apunta a fijo, aunque su acompañante sigue en el aire, con De Blasis, Fidalgo y Edgar Alcañiz como candidatos. La última duda llega en el extremo derecho del ataque, donde Carlos Calderón y Diego Gómez se disputan el puesto.

En el Murcia, no podrá recuperar para este partido Adrián Colunga a Moyita, que sigue una semana más fuera, y ya van seis, por lo que lo más probable es que el técnico asturiano mantenga una base muy parecida a la de la última semana, apostando una vez más por tres jugadores en el centro del campo, con Sekou, Antonio David y Juan Carlos Real, aunque en lugar de este último también podría entrar Isi Gómez.

La principal duda está en la defensa. Con Alberto González ya recuperado -jugó 46 minutos en la Copa del Rey-, habrá que ver si el técnico del Real Murcia devuelve su sitio en la zaga al capitán, o si mantiene a Héctor Pérez y a Jorge Sánchez, los dos futbolistas del filial que han formado pareja en los últimos dos partidos ligueros y que han dado un buen nivel. Lo que parece claro es que en bandas estarán tanto David Vicente como Jorge Mier.

Tampoco hay duda en la delantera. Flakus liderará al equipo en ataque, y a su lado estará un Pedro Benito en plena forma y que acaba de recibir el premio al mejor jugador del mes de noviembre. Palmberg y Bustos competirán por la otra plaza.