Empates del trío de cabeza en una Preferente Autonómica sin sobresaltos

La jornada catorce en Preferente Autonómica dejó todo como estaba. Los Garres solo sumó un punto ante el Bullense. Luis adelantó a los visitantes, empató Mario, volteó el marcador Stveen, y dejó las tablas Elías. Los de las Tejeras siguen en lo más alto, aunque con los mismos puntos que el Lumbreras y con un partido menos.

Los lumbrerenses acariciaron el triunfo en el Sánchez Luengo de El Algar. Marcó Carrillo para los de Olivares y empató en el descuento Azor.

El Alhama ganó por la mínima al Raal. El tanto lo marcó Jaime en el descuento del primer tiempo.

Los jugadores de Los Garres, celebrando un gol / UD Los Garres

El Lorquí goleó al Abarán. Se encargó Juanma con tres goles para su equipo. El otro lo marcó Villa. El del honor lo hizo Parra.

El San Javier le hizo tres al Ciudad de Murcia. Isma, Moha y Alvaro marcaron los goles. Y el Algezares ganó al Lorca Deportiva. Lo permitieron los goles de Bruno.

Deportivo Murcia y Calasparra hicieron tablas a tres goles. Laval, David y Saura marcaron para los de casa. Quique Pina, Vinicius y Falcón lo hicieron para los de Rafa Muñoz.

El Alcantarilla ganó al Bullas. Diego y Javi marcaron para los de casa. Álvaro hizo el de su equipo.