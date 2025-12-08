Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colunga destaca el compromiso del Real Murcia tras un derbi de máximo esfuerzo

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en el derbi en Cartagena

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, en el derbi en Cartagena / Pepe Valero

Paco Sarabia

Paco Sarabia

Adrián Colunga se mostró satisfecho pero prudente después de la victoria del Real Murcia por 0-1 en el derbi regional frente al Cartagena, un triunfo que prolonga la excelente dinámica grana —16 puntos de los últimos 18 y dos eliminatorias superadas en Copa— y que refuerza la conexión del equipo con la afición.

El técnico explicó varias de sus decisiones durante el partido, como la entrada de Palmberg, que respondió al “ritmo del encuentro y al tipo de defensa que estábamos haciendo”. Colunga elogió al futbolista, de quien aseguró que estuvo “de diez”, y remarcó que “esté quien esté en el campo, da el cien por cien”. También se refirió a las molestias de Bustos, “un poco resentido del aductor” y pendiente de evolución.

El balón parado, clave en el encuentro, fue otro de los temas tratados. “Me dijiste que lo trabajáramos y te hice caso”, bromeó con un periodista, antes de subrayar que el equipo había generado ocasiones, incluido un palo, gracias a una concentración y actitud que consideró determinantes: “A veces es cuestión de fe”.

Pese a la gran racha de resultados, Colunga evitó cualquier triunfalismo. “Este es un deporte de errores. Algún día llegará una derrota y hay que estar preparados para volver a pedir el balón”, afirmó, destacando la importancia del grupo al completo. “El nivel del equipo lo da la gente que no juega, los suplentes y los no convocados, que entrenan brutal y hacen que todos crezcan”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la grada coreó su nombre en el Cartagonova. Colunga se mostró agradecido: “La afición es sensacional. Hoy nos ha llevado en momentos en los que el rival fue mejor. Son como el jugador número doce”. Aun así, insistió en que el mérito pertenece a los jugadores: “Su predisposición es máxima. Estoy eternamente agradecido”.

En su análisis del partido, el entrenador aseguró que el Murcia fue superior durante buena parte de la primera mitad, con posesión y ocasiones, mientras que en la segunda tuvo que sufrir ante un Cartagena que llevó el peso del juego. El trabajo defensivo fue, para él, la clave del triunfo: “Sabíamos qué tipo de equipo teníamos enfrente. Hemos defendido nuestra área de forma sensacional”.

