Colunga destaca el compromiso del Real Murcia tras un derbi de máximo esfuerzo

Adrián Colunga se mostró satisfecho pero prudente después de la victoria del Real Murcia por 0-1 en el derbi regional frente al Cartagena, un triunfo que prolonga la excelente dinámica grana —16 puntos de los últimos 18 y dos eliminatorias superadas en Copa— y que refuerza la conexión del equipo con la afición.

El técnico explicó varias de sus decisiones durante el partido, como la entrada de Palmberg, que respondió al “ritmo del encuentro y al tipo de defensa que estábamos haciendo”. Colunga elogió al futbolista, de quien aseguró que estuvo “de diez”, y remarcó que “esté quien esté en el campo, da el cien por cien”. También se refirió a las molestias de Bustos, “un poco resentido del aductor” y pendiente de evolución.

El balón parado, clave en el encuentro, fue otro de los temas tratados. “Me dijiste que lo trabajáramos y te hice caso”, bromeó con un periodista, antes de subrayar que el equipo había generado ocasiones, incluido un palo, gracias a una concentración y actitud que consideró determinantes: “A veces es cuestión de fe”.

Pese a la gran racha de resultados, Colunga evitó cualquier triunfalismo. “Este es un deporte de errores. Algún día llegará una derrota y hay que estar preparados para volver a pedir el balón”, afirmó, destacando la importancia del grupo al completo. “El nivel del equipo lo da la gente que no juega, los suplentes y los no convocados, que entrenan brutal y hacen que todos crezcan”.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la grada coreó su nombre en el Cartagonova. Colunga se mostró agradecido: “La afición es sensacional. Hoy nos ha llevado en momentos en los que el rival fue mejor. Son como el jugador número doce”. Aun así, insistió en que el mérito pertenece a los jugadores: “Su predisposición es máxima. Estoy eternamente agradecido”.

En su análisis del partido, el entrenador aseguró que el Murcia fue superior durante buena parte de la primera mitad, con posesión y ocasiones, mientras que en la segunda tuvo que sufrir ante un Cartagena que llevó el peso del juego. El trabajo defensivo fue, para él, la clave del triunfo: “Sabíamos qué tipo de equipo teníamos enfrente. Hemos defendido nuestra área de forma sensacional”.