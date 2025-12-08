El Cieza, a base de oficio y paciencia, tumba al Imperial

El Cieza se impuso por 2-0 al Real Murcia Imperial en un duelo más áspero que brillante, y que permite a los ciezanos abrir una brecha importante respecto al filial grana y al resto de perseguidores. Fue un partido en el que el conjunto local nunca dio la sensación de estar en apuros; manejó los ritmos, tiró de oficio y supo golpear en los momentos clave.

La primera parte fue pobre en lo futbolístico. Apenas se vieron ocasiones claras y el ritmo resultó lento y previsible. Solo en los últimos cinco o diez minutos antes del descanso el Imperial trató de estirarse y pisar campo rival.

Y funcionó. El inicio de la segunda mitad mostró a un Cieza más intenso y decidido. A los quince minutos de la reanudación llegó el 1-0: Darío aprovechó una transición rápida para adelantar a los suyos en el minuto 64. El gol desató a los locales, que encadenaron cuatro o cinco ocasiones muy claras en apenas unos minutos, desbordando una y otra vez a un Imperial descolocado.

Aguirre / José Bermúdez

La situación se agravó para los granas cuando Kayode vio la roja directa por agresión. Con uno menos y tocado anímicamente, el filial murcianista ya no fue capaz de sostener el juego. El Cieza lo olió y terminó sentenciando en una contra culminada por Esteban López en el 74, el 2-0 que prácticamente cerró el choque.

En el tramo final el Imperial se volcó a la desesperada buscando un gol, pero lo único que encontró fue más espacios para unos locales que pudieron ampliar la renta en alguna transición, aunque sin acierto. El duelo murió sin brillo, fiel a lo que había sido: un partido con poco fútbol y dominado por el oficio de un Cieza que supo competir mejor y reforzar su posición en la zona alta.