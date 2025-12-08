Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Comienza la semana con el derbi FC Cartagena-Real Murcia, un plato fuerte para ambos equipos justo un día antes de que los granas conozcan su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey, que será un equipo de Primera División. Los murcianistas, además, recibirán el sábado al Sabadell, mientras que los albinegros jugarán el domingo en el campo del Nástic de Tarragona. Además, compromisos también en la Copa del Rey el martes para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, que el fin de semana tendrán también compromisos de liga. Y el UCAM Murcia CB tiene doble cita en el Palacio de los Deportes, el miércoles en competición europea y el domingo contra el Joventut de Badalona. El martes y el miércoles también habrá Liga de Campeones de fútbol.
Lunes, 8 de diciembre
FÚTBOL: Primera RFEF
FC Cartagena-Real Murcia (M+/La 7) 18:15
Liga EA Sports, jornada 15
Osasuna - Levante (Movistar) 21:00
Martes, 9 de diciembre
FÚTBOL SALA: Copa del Rey, octavos
El Ejido-ElPozo (RFEF TV) 20:00
Jimbee Cartagena-Peñíscola (RFEF TV) 20:30
FÚTBOL: Copa del Rey
Sorteo de dieciseisavos de final (Teledeporte) 13:00
Champions, jornada 6
Barcelona - E. Frankfurt (Movistar) 21:00
PSV - Atlético (Movistar) 21:00
TENIS: Partido de exhibición
Carlos Alcaraz-Fonseca (M+Dep2) 3:30
Miércoles, 10 de diciembre
FÚTBOL: Champions, jornada 6
Villarreal - Copenhague (Movistar) 18:45
Real Madrid - M. City (Movistar) 21:00
Athletic - PSG (Movistar) 21:00
Segunda RFEF-Grupo IV
Recreativo-UCAM (Football Club) 15:00
BALONCESTO: FIBA Europe Cup
UCAM Murcia-Falco (Popular) 20:30
Segunda FEB
Llíria-Ciudad Molina 20:00
Jueves, 11 de diciembre
FÚTBOL: Europa League, jornada 6
Dinamo Zagreb - Betis (Movistar) 18:45
Celta - Bolonia (Movistar) 21:00
-Conference League, jornada 5
Jagiellonia - Rayo (Movistar) 18:45
BALONCESTO: EuroCup Women
Hozono Jairis-Athinaikos (FIBA.es) 20:30
Viernes, 12 de diciembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 16
R. Sociedad - Girona (DAZN) 21:00
Sábado, 13 de diciembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-Sabadell (LaLiga+/M+) 21:00
Liga EA Sports, jornada 16
Atlético - Valencia (DAZN) 14:00
Mallorca - Elche (DAZN) 16:15
Barcelona - Osasuna (Movistar) 18:30
Getafe - Espanyol (Movistar) 21:00
Liga F
Sevilla-Alhama ElPozo (DAZN) 17:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Jimbee-Manzanares (Teledeporte) 13:00
Domingo, 14 de diciembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Nástic-FC Cartagena (M+/La 7) 18:15
Liga EA Sports, jornada 16
Sevilla - Oviedo (Movistar) 14:00
Celta - Athletic (DAZN) 16:15
Levante - Villarreal (Movistar) 18:30
Alavés - R. Madrid (DAZN) 21:00
Segunda RFEF
Minera-Extremadura 12:00
Real Jaén-UCAM Murcia 17:00
BALONCESTO: Liga Endesa
UCAM Murcia-Joventut (DAZN) 12:30
Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Baxi Ferrol (FEB.es) 12:00
Primera FEB
Palmer-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00
Segunda FEB
Spanish Academy-Ciudad Molina 12:00
FÚTBOL SALA: Primera División
Valdepeñas-ElPozo (LaLiga+) 13:00
- Las otras asignaturas pendientes más allá del Arco Norte para desatascar el Nudo de Espinardo
- Detenida una mujer por conducir en sentido contrario, ebria y con su hijo menor a bordo en Murcia
- Junts lanza un salvavidas a los ayuntamientos de la Región
- El 5º buque ‘Cartagena’, capaz de todo
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este puente de diciembre en la Región de Murcia?
- ¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?
- Un juzgado de Murcia investiga una decena de agresiones sexuales de un niño a su hermanastro pequeño
- Este es el programa de actos de Navidad de este domingo en Murcia