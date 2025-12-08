Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Ricky Rubio entra a canasta durante el triunfo del Joventut en Granada.

Ricky Rubio entra a canasta durante el triunfo del Joventut en Granada. / Efe

Dioni García

Comienza la semana con el derbi FC Cartagena-Real Murcia, un plato fuerte para ambos equipos justo un día antes de que los granas conozcan su rival en la próxima ronda de la Copa del Rey, que será un equipo de Primera División. Los murcianistas, además, recibirán el sábado al Sabadell, mientras que los albinegros jugarán el domingo en el campo del Nástic de Tarragona. Además, compromisos también en la Copa del Rey el martes para Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, que el fin de semana tendrán también compromisos de liga. Y el UCAM Murcia CB tiene doble cita en el Palacio de los Deportes, el miércoles en competición europea y el domingo contra el Joventut de Badalona. El martes y el miércoles también habrá Liga de Campeones de fútbol.

Lunes, 8 de diciembre

FÚTBOL: Primera RFEF

FC Cartagena-Real Murcia (M+/La 7) 18:15

Liga EA Sports, jornada 15

Osasuna - Levante (Movistar) 21:00

Martes, 9 de diciembre

FÚTBOL SALA: Copa del Rey, octavos

El Ejido-ElPozo (RFEF TV) 20:00

Jimbee Cartagena-Peñíscola (RFEF TV) 20:30

Jimbee- ElPozo-7

FÚTBOL: Copa del Rey

Sorteo de dieciseisavos de final (Teledeporte) 13:00

Champions, jornada 6

Barcelona - E. Frankfurt (Movistar) 21:00

PSV - Atlético (Movistar) 21:00

TENIS: Partido de exhibición

Carlos Alcaraz-Fonseca (M+Dep2) 3:30

Miércoles, 10 de diciembre

FÚTBOL: Champions, jornada 6

Villarreal - Copenhague (Movistar) 18:45

Real Madrid - M. City (Movistar) 21:00

Athletic - PSG (Movistar) 21:00

Segunda RFEF-Grupo IV

Recreativo-UCAM (Football Club) 15:00

BALONCESTO: FIBA Europe Cup

UCAM Murcia-Falco (Popular) 20:30

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante San Pablo Burgos.

Segunda FEB

Llíria-Ciudad Molina 20:00

Jueves, 11 de diciembre

FÚTBOL: Europa League, jornada 6

Dinamo Zagreb - Betis (Movistar) 18:45

Celta - Bolonia (Movistar) 21:00

-Conference League, jornada 5

Jagiellonia - Rayo (Movistar) 18:45

BALONCESTO: EuroCup Women

Hozono Jairis-Athinaikos (FIBA.es) 20:30

Viernes, 12 de diciembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 16

R. Sociedad - Girona (DAZN) 21:00

Sábado, 13 de diciembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-Sabadell (LaLiga+/M+) 21:00

Revive la victoria en la Copa del Rey del Real Murcia frente al Cádiz, en imágenes

Liga EA Sports, jornada 16

Atlético - Valencia (DAZN) 14:00

Mallorca - Elche (DAZN) 16:15

Barcelona - Osasuna (Movistar) 18:30

Getafe - Espanyol (Movistar) 21:00

Liga F

Sevilla-Alhama ElPozo (DAZN) 17:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Jimbee-Manzanares (Teledeporte) 13:00

Domingo, 14 de diciembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Nástic-FC Cartagena (M+/La 7) 18:15

Las mejores imágenes del FC Cartagena - Valencia en Copa del Rey

Liga EA Sports, jornada 16

Sevilla - Oviedo (Movistar) 14:00

Celta - Athletic (DAZN) 16:15

Levante - Villarreal (Movistar) 18:30

Alavés - R. Madrid (DAZN) 21:00

Segunda RFEF

La Unión-Yeclano 11:30

Minera-Extremadura 12:00

Lorca Deportiva-Águilas 17:00

Real Jaén-UCAM Murcia 17:00

BALONCESTO: Liga Endesa

UCAM Murcia-Joventut (DAZN) 12:30

Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Baxi Ferrol (FEB.es) 12:00

Primera FEB

Palmer-Caesa Cartagena (LaLiga+) 18:00

Segunda FEB

Spanish Academy-Ciudad Molina 12:00

FÚTBOL SALA: Primera División

Valdepeñas-ElPozo (LaLiga+) 13:00

