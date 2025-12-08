Las aficiones de FC Cartagena y Real Murcia viven con pasión la antesala del derbi

Desde aproximadamente las 14:00 horas de la tarde Cartagena se llenó de aficionados de ambos conjuntos para el derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia, de Primera RFEF. Los murcianistas que adelantaron su llegada se dieron cita en la Plaza de Los Juncos, mientras que los alrededores del Cartagonova fueron tomando color albinegro.

03408D00-E5FA-4580-8440-5419BC380694_001 / Juan Carlos Caval

Sobre las 16:00 llegó al estadio la expedición grana, 45 minutos después de abandonar la Nueva Condomina, arropados por su afición. Los jugadores, cuerpo técnico y todo el personal del equipo se bajó del autobús en completa calma, bajo algún improperio ante una esplanada protegida por la Policía Nacional.

Media hora más tarde llegó el autobús del FC Cartagena, sin rótulo oficial desde el accidente que sufrió el equipo la temporada pasada. Los alrededores del campo, ahora completamente repletos de aficionados cartageneristas, explotaron a la llegada del equipo. Cánticos, botes de humo y banderas decoraron el ambiente.