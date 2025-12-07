¿Dónde ver en televisión el derbi FC Cartagena-Real Murcia y dónde comprar las entradas?

Faltan horas para que vuelva a disputarse de forma oficial el gran duelo regional de fútbol. Desde 2019 no se enfrentan FC Cartagena y Real Murcia. Ese espacio de tiempo y el buen momento que viven ambos equipos en Primera RFEF hace que los aficionados tengan muchas ganas de derbi, por lo que se espera una gran afluencia de público en el Cartagonova. El partido entre albinegros y granas se disputará este lunes 8 de diciembre a partir de las 18.15 horas. La jornada festiva también ayudará al ambiente que rodeará al duelo.

Será a las 18.15 horas cuando el colegiado señale el comienzo del partido, pero los aficionados de uno y otro equipo ya han empezado hoy la disputa del derbi. Tanto el entrenamiento de los albinegros como el de los granas ha sido a puerta abierta, y los seguidores no lo han desaprovechado. Miles de ellos han asistido a sus respectivos recintos para dar un espaldarazo a los suyos.

Venta solo online

Ya se han vendido más de 12.000 entradas, por lo que con unas horas por delante no se descarta que haya lleno en el Cartagonova. Pero los aficionados que todavía no tengan su entrada y quieran asistir al estadio albinegro ya no podrán comprar la localidad en taquilla. La única posibilidad de venta ahora es online. Según ha informado el FC Cartagena, al ser declarado de alto riesgo, este lunes no habrá venta en taquilla. Este domingo a ls 13.30 se cerraron las taquillas, continuando la venta a través de la página web del club albinegro. "24 horas antes el comienzo del partido informaremos al respecto de las entradas que quedan por venderse, a través de los canales oficiales del club", añade.

En televisión

Los que finalmente no puedan acudir al Cartagonova, podrán seguir el gran derbi regional a través de la televisión. Se emitirá en abierto en el canal autonómico. Los que no vivan en la Región lo podrán seguir en las plataformas que dan cada semana los partidos de Primera RFEF. Tanto LaLiga+ como Movistar emitirán el duelo que comenzará a las 18.15 horas.