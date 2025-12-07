Sonia Samper y Jaime Moral, los mejores 'moraos' en Torre Pacheco

Con una impecable organización del Club Atletismo Torre Pacheco, también conocidos como 'los moraos', y el Ayuntamiento de la ciudad, se celebró la XIX Media Maratón, con el Campeonato Regional en liza, donde se impusieron Jaime Moral, del Atletismo Alhama, con un registro de 1h.11:07, y Sonia Samper Plana (1h.24:06).

El segundo clasificado masculino fue Fernando Villegas, con 1h.12:19, atleta del Nogalte Hogar Puerto Lumbreras, y tercero, Jordy Robles, de los Rajaos Runners, con 1h.15:10. Irma Lorena Duchi, del Nogalte Puerto Lumbreras, fue la segunda dama en meta y se alzó con la medalla de oro en la clasificación regional con 1h.29:10. La tercera posición fue para Llanos García López (1h.30:14), del Runtritón Cartagena.

El resto de Campeones regionales 2025 son Danel Molina (sub-23), Encarni Cortés y Jaime Moral (senior), Fernando Villegas (M35), Irma Lorena Duchi y Eduardo Galindo (M40), Ana Isabel Fernández y Ginés Fernández (M45), Rosa Lacárcel y Francisco Molina (M50), Aurelia López y Willy Gallegos (M55), Susana Abad y Antonio Segura (M60), y José Antonio Garcia Llamas 'El Chato' (M70). Se celebró al mismo tiempo una prueba de 11 kilómetros, con victorias para Marina López y Ginés Martínez Castillo, así como la segunda Ruta Saludable de 5K, en la que participaron varios miembros de la corporación municipal, con el alcalde Pedro Ángel Roca, entre los participantes.