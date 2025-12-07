Carreras populares
Sonia Samper y Jaime Moral, los mejores 'moraos' en Torre Pacheco
La prueba decide los títulos regionales de media maratón
Gaspar Zamora
Con una impecable organización del Club Atletismo Torre Pacheco, también conocidos como 'los moraos', y el Ayuntamiento de la ciudad, se celebró la XIX Media Maratón, con el Campeonato Regional en liza, donde se impusieron Jaime Moral, del Atletismo Alhama, con un registro de 1h.11:07, y Sonia Samper Plana (1h.24:06).
El segundo clasificado masculino fue Fernando Villegas, con 1h.12:19, atleta del Nogalte Hogar Puerto Lumbreras, y tercero, Jordy Robles, de los Rajaos Runners, con 1h.15:10. Irma Lorena Duchi, del Nogalte Puerto Lumbreras, fue la segunda dama en meta y se alzó con la medalla de oro en la clasificación regional con 1h.29:10. La tercera posición fue para Llanos García López (1h.30:14), del Runtritón Cartagena.
El resto de Campeones regionales 2025 son Danel Molina (sub-23), Encarni Cortés y Jaime Moral (senior), Fernando Villegas (M35), Irma Lorena Duchi y Eduardo Galindo (M40), Ana Isabel Fernández y Ginés Fernández (M45), Rosa Lacárcel y Francisco Molina (M50), Aurelia López y Willy Gallegos (M55), Susana Abad y Antonio Segura (M60), y José Antonio Garcia Llamas 'El Chato' (M70). Se celebró al mismo tiempo una prueba de 11 kilómetros, con victorias para Marina López y Ginés Martínez Castillo, así como la segunda Ruta Saludable de 5K, en la que participaron varios miembros de la corporación municipal, con el alcalde Pedro Ángel Roca, entre los participantes.
