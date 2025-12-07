Sainz rompe una 'lanza' por su amigo Norris: "Le han machacado mucho en redes"

Carlos Sainz fue uno de los primeros en felicitar a Lando Norris por su título. Tras la carrera en Abu Dhabi, que no terminó de la mejor manera para el piloto madrileño (13º), corrió hacia el británico y ambos se fundieron en un sentido abrazo, ‘resucitando’ el ya célebre ‘CarLando’ que tanto popularizaron en su etapa juntos en McLaren (2019 y 2020). Desde aquella época Sainz y Norris mantienen una estrecha amistad.

“Yo confiaba en que este fin de semana, con el ritmo que tenía, Lando acabaría entre los tres primeros si no pasaba nada raro, y así ha sido. Me alegro mucho por él. Como piloto no hace falta describirle, todos sabemos el talento que tiene y lo increíblemente rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos años en la Fórmula 1; pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona", ha reivindicado Carlos en declaraciones a DAZN.

"Ha recibido muchas críticas, la gente le ha machacado mucho en redes sociales por tener ese toque quizás un poco más sensible que Verstappen, de lo que puede ser un prototipo de campeón del mundo ideal. A mí me gusta que él haya sido fiel a su estilo, que se haya mantenido buena persona al margen de las críticas, que haya seguido siendo él mismo. Demuestra que también se puede ser campeón del mundo siendo buen chaval y siendo un tío honesto”, ha añadido Sainz, que también ha tenido palabras de elogio para el subcampeón, Max Verstappen.

"Nadie duda de que Verstappen ha hecho un añazo y ha sido un pilotazo. Ha sacado lo máximo de Red Bull y hay que felicitarle, pero al final el campeón es Norris y los libros dirán que este año ganó Lando con un McLaren que era muy competitivo. En tu primer Mundial, tener la presión de Verstappen, no es fácil", ha subrayado Carlos, que sin restarles méritos a ninguno de los dos, considera que en la actual parrilla “hay 8 o 10 pilotos que pueden ser campeones con el mejor coche. La F1 es así y necesitas el mejor coche en el momento justo”.