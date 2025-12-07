Quim Araujo: "Es como un Sevilla-Betis, tiene ese nivel de rivalidad"

Quim Araujo recuerda perfectamente aquel verano en el que su nombre empezó a sonar con fuerza en Cartagena. Venía de rescindir en Córdoba y apenas firmó por el club albinegro sintió que algo especial estaba ocurriendo. «La expectación fue muy grande y el recibimiento fue brutal», confiesa. Desde las redes sociales hasta los restaurantes donde entraba, todo el mundo parecía estar pendiente de él: «Antes de llegar ya notaba ese cariño, y cuando llegué por la calle todos me conocían y me trataron de maravilla; la verdad que fue muy bonito».

Esa conexión inmediata con la afición le generó una responsabilidad: «Cuando la gente pone una expectativa en alguien, te da ese punto de querer devolverlo».

Quim Araujo lo devolvió. Y con creces. Su temporada en el Cartagena fue una de las más recordadas por la afición, no solo por su juego, sino porque fue parte fundamental del ascenso. «La primera vuelta fue casi perfecta, ya que íbamos líderes con números de los mejores de Europa», relata. El vestuario era una piña, un equipo que disfrutaba tanto entrenando como compitiendo: «Teníamos un equipazo y eso se nota en el campo en todos los partidos». La segunda vuelta fue un torbellino entre cambios de entrenador, resultados extraños y, finalmente, la irrupción de la pandemia del COVID-19. «El año no se disfrutó como se podría haber disfrutado y ni siquiera el ascenso se pudo celebrar como queríamos». Aun así, llevar al club a la Segunda División después de tantos intentos fue para él un orgullo enorme: «El mayor orgullo que puede tener un futbolista es darle a su afición algo así porque se percibía que era algo que esperaban desde hace mucho tiempo».

El derbi de local, una espina

La pandemia también se llevó por delante uno de los capítulos que Quim más pena guarda: el derbi en el Cartagonova que nunca se jugó. «Lo más bonito de estos partidos es vivirlos con el ambiente que hay y no vivir eso es una espinita clavada», admite. Pero sí pudo vivir el de la primera vuelta, el único partido que el Cartagena perdió en aquella primera mitad de campeonato. «Me acuerdo perfectamente. Era el único partido que perdimos y nos dolió muchísimo». Para él, ese choque representó la esencia del duelo regional: tensión, orgullo y rivalidad. La derrota hizo daño, porque la trascendencia del encuentro.

Quim lo explica con total claridad: «Los derbis son únicos, es como si no tuvieran nada que ver con la liga. Es como un play off». El ambiente, asegura, trasciende lo deportivo. «La rivalidad no es solo entre dos equipos, es historia, es ciudad y es afición». Y eso se siente incluso antes de pisar el césped. «Antes del partido ya lo percibes . Yo me involucro mucho en las ciudades donde juego, hablo con la gente, y te das cuenta de que para muchos ese partido es más importante que la clasificación». Cuando llegó a Cartagena, ya sabía que el derbi era grande. Cuando lo jugó, supo que era enorme. «Aunque no sea Primera División, es como un Sevilla–Betis, tiene ese nivel de rivalidad», subraya.

La derrota ante el eterno rival, la única en la primera vuelta del equipo, más allá del resultado, tuvo un impacto especial dentro del vestuario. «Recibimos muchas críticas pese a ir líderes y ahí te das cuenta de lo que significa este partido para la gente». No era una derrota cualquiera: «Perder un derbi así te duele, es como un golpe que notas más allá del fútbol».

También habla con franqueza de su salida del club, que llegó tras el ascenso. Le dolió. «Contribuí bastante al ascenso y tenía muchas ganas de continuar. Luché hasta el final por quedarme». Araujo siente que su hueco estaba ganado: «Creo que me había merecido estar, bajé de Segunda ese año con la idea de volver a subir y jugar en Segunda con el Cartagena». Pero la decisión final fue del entrenador. «Cuando consigues el ascenso al fútbol profesional y no te permiten continuar. Es una espinita que se me quedó clavada». Aun así, lo aceptó con profesionalidad: «En el fútbol, para gustos colores y tocó aceptarlo aunque fue duro en ese momento», reconoce.

Matando el gusanillo

Hoy, desde Santomera, donde sigue compitiendo a un gran nivel ayudando a su equipo a intentar salir de la zona baja de la clasificación en la Tercera Federación. Sigue al pie del cañón porque «el gusanillo de jugar nunca se va», Quim mira atrás con orgullo y nostalgia. Su paso por el Cartagena fue intenso, vibrante y profundo, aunque efímero. Vivió un ascenso histórico, sintió el calor de una afición entregada y palpó en primera persona la magnitud de un derbi que marca jugadores.

Quim Araujo no solo jugó un derbi. Lo entendió. Lo sintió. Y lo lleva dentro, como lo llevan quienes han vivido aquí toda la vida.