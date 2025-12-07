Noelia Montoro, bronce con la selección en el Mundial de fútbol sala

España se colgó este domingo el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia. Un triunfo trabajado, sufrido y sentenciado gracias a una defensa impecable y a la incapacidad de Argentina para gestionar su apuesta final con portera-jugadora, que terminó siendo su condena. Una victoria merecida que coloca a España en el podio de un campeonato histórico. Histórica la participación de España e histórica la participación de la muleña Noelia Montoro, que agranda su palmarés internacional con esta medalla de bronce en el Mundial de Filipinas.

El duelo por el tercer puesto del Mundial Femenino de Fútbol Sala entre Argentina y España arrancó con máxima intensidad en Manila. Apenas iniciado el encuentro, Argentina avisó con una ocasión tempranera de Nava tras una pérdida peligrosa de las españolas, aunque su remate se marchó por encima del larguero.

La reacción española no tardó en llegar. En una falta indirecta, el primer tiro entre los tres palos del combinado nacional obligó a intervenir a la guardameta albiceleste, que comenzó a convertirse en protagonista del partido.

Desde el minuto tres, España asfixió la salida rival y empezó a encadenar oportunidades. Irene Samper culminó una buena jugada colectiva, pero nuevamente se topó con la portera argentina. Segundos después, un disparo lejano de Laura Córdoba también fue repelido con firmeza.

Noelia Montoro, con el dorsal 2, en la foto de grupo / RFEF

La insistencia española encontró premio en el minuto cinco. Tras una mano de Nava, Ale de Paz no perdonó : disparo raso, entre las piernas de la guardameta, y 0-1 para España.

A partir del minuto siete, Argentina ganó terreno, enlazando posesiones y firmando sus mejores minutos del primer tramo, aunque España seguía encontrando vías para generar peligro. Irene Córdoba tuvo una ocasión tras un magnífico control en largo, aunque su disparo salió desviado. Más clara fue la acción en la que María Sanz, de espaldas, remató un balón llovido que una defensora argentina sacó bajo palos. Poco después, un centro desviado por una jugadora sudamericana estuvo cerca de acabar en autogol.

El partido fue entrando en una fase de idas y venidas a partir del minuto 15, sin un dominador claro y con numerosos balones divididos.

Al descanso, España mandaba 0-1, un resultado corto para la cantidad de ocasiones generadas.

Ritmo frenético

La segunda mitad ha arrancado con un ritmo frenético, casi descontrolado. Argentina sacó de centro, pero desde ese mismo instante el duelo se convirtió en un intercambio de golpes sin un dueño claro: intensidad máxima, imprecisiones y ocasiones que nacían y morían en segundos.

Los primeros cinco minutos fueron un torbellino. España y Argentina alternaron ataques peligrosos, con disparos de Ale de Paz y Laura Córdoba por un lado, y respuestas albicelestes que obligaron a Elena González a firmar su primera gran intervención del encuentro tras un saque de banda envenenado.

Con el paso de los minutos, España recuperó el mando, empujando al combinado sudamericano hacia su área a base de insistencia. Laura Córdoba tuvo dos oportunidades consecutivas: primero una media vuelta que detuvo De Andrea, y luego un disparo cruzado que se marchó fuera por centímetros. También Ale de Paz probó fortuna, pero la falta de puntería comenzaba a desesperar al equipo español.

Argentina, mientras tanto, sobrevivía gracias a su portera y a alguna contra aislada. Pero España continuaba acumulando ocasiones: Antía Pérez dentro del área, Vane Sotelo con un tiro desviado, e Irene Córdoba obligando de nuevo a lucirse a De Andrea, sin duda la figura albiceleste hasta ese momento.

Una decisión trascendental

A falta de seis minutos el entrenador argentino tomó la decisión que cambiaría el partido; Nicolás Noriega apostó por poner a Mailen Romero como portera-jugadora.

En su tercer ataque con el juego de cinco, la albiceleste encontró el premio. En el minuto 34, un disparo de Mailen Romero, desviado por Ale de Paz, acabó en el 1-1. Argentina empataba y parecía abrir otro partido. Pero ese nuevo capítulo duró muy poco.

Un minuto más tarde, un error garrafal en el ataque de cinco permitió que Laura Córdoba, desde su propio campo, enviara el balón a la red vacía: 1-2, y España recuperaba la calma con contundencia.

En el 37’, Antía Pérez aprovechó otra pérdida con la portería descubierta para firmar el 1-3. Argentina siguió insistiendo con la portera-jugadora, pero el remedio se convertió definitivamente en veneno.

Hubo tiempo incluso para la polémica: una acción revisada por el VAR terminó sin expulsión para Ontíveros pese al claro agarrón sobre Irene Córdoba. Pero España estaba lanzada, y apenas un minuto después la propia Irene culminó una gran jugada colectiva para poner el 1-4 y convertirse, a la espera de lo que pase en la final, en la máxima goleadora del torneo.

El broche final llegó escasos segundos antes del final del encuentro; otra recuperación española permitió a Laura Córdoba anotar el quinto y completar una actuación sobresaliente.

España firmaba así un triunfo memorable para colgarse el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia. Un partido trabajado, intenso y cargado de carácter que las de Clàudia Pons supieron resolver con una defensa férrea, una fe inagotable y un castigo constante a los errores de una Argentina que murió en su apuesta por la portera-jugadora. Con un marcador contundente, la selección española se sube al podio en un campeonato para recordar y deja claro que su futuro en el futsal mundial es tan prometedor como ilusionante.