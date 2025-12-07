El Lorca Deportiva quiere la octava sin obsesionarse

Este mediodía (12:30), en el estadio Municipal de Lebrija, el Lorca Deportiva va a intentar seguir haciendo historia con permiso del Atlético Antoniano. Los lorquinistas llevan siete victorias consecutivas, ocho jornadas sin perder y están a un solo punto del liderato. Los chicos de Sebas López son conscientes de la dificultad del choque de hoy, ya que las dimensiones del terreno de juego y la hierba sintética no son aliados del conjunto blanquiazul.

El Lorca Deportiva va a buscar la octava victoria, pero sin obsesionarse. Podía darse el caso de que, con un triunfo de los lorquinos y dependiendo de lo que haga el Águilas, el liderato podría estar en juego la semana siguiente en el estadio Artés Carrasco.

El cuadro local tiene el hándicap de los ciento veinte minutos que jugaron el pasado jueves ante el Villarreal en el partido de copa donde quedaron eliminados en los penaltis.

Los jugadores del Lorca posan para una foto durante un entrenamiento / Lorca Deportiva

Sebas López se verá obligado a realizar modificaciones en el once, ya que tiene sancionados a dos de los hombres más en forma del plantel: Jaime Escobar y Willy. Spinman está lesionado, al igual que Acevedo.

En la portería es más que probable que juegue Ernestas. Soler entrará en el lateral derecho, Morros en el izquierdo con Sergi y Fromsa en el centro de la zaga. Por delante, los pivotes serían Álvaro Martínez y Dani Albiar o Tafalla. En los costados es seguro Gabri López en la derecha, mientras que en la zurda podría estar la duda entre Juan Hernández y Alex Peque. De enganche estará Heredia y arriba, Naranjo.

El Lorca supera ligeramente a su rival de esta mañana en los números. Ha marcado dieciséis goles por quince. Ha encajado diez por catorce de los sevillanos.

Los lorquinos saldrán a por el triunfo, pero un empate no lo verían con malos ojos. El colegiado extremeño, Ángel Caro, será el encargado de dirigir el partido.