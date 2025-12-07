El Lorca Deportiva no puede mantener su racha

El Lorca Deportiva no pudo mantener su racha positiva tras caer ante el Atlético Antoniano, 3-1. Los lorquinos cayeron en la trampa que supone jugar en un campo de estrechas dimensiones. Todos los avisos del técnico, Sebas López, no sirvieron de mucho, ya que su equipo encajó todos los goles tras balones parados mal defendidos y saques de banda. Hubo una luz de esperanza cuando Sergi empató de penalti, pero no sirvió de mucho, ya que los locales explotaron las condiciones de su campo, haciendo que el Lorca cayera una y otra vez en ese cepo. El Lorca Deportiva volverá a jugar el próximo domingo. Será el derbi ante el Águilas, en el estadio Artés Carrasco a las cinco de la tarde.

El Lorca Deportiva salió al terreno de juego con la intención, primero, de no encajar, y después, de intentar aprovechar las ocasiones que se presentaran en un terreno de juego de césped artificial y con las dimensiones más reducidas.

Por tal motivo, el técnico, Sebas López, introdujo varias novedades en el once, algunas obligadas por las sanciones de Willy y Jaime Escobar. En el medio campo colocó al central Tafalla junto a Álvaro Martínez. De medio campo hacia adelante, el equipo lorquino mostraba piezas muy ofensivas, sobre todo buscando el peligro por dentro. Sebas le dio la oportunidad al veterano Andrés Carrasco en punta de ataque compartida con el máximo goleador Carrasco. El planteamiento del equipo lorquino era no dejar fisuras de medio campo hacia atrás, impedir el fútbol de ida y vuelta e intentar desgastar al equipo local, quien venía de jugar ciento veinte minutos el pasado jueves ante el Villarreal en la Copa del Rey.

Los jugadores lorquinistas estaban avisados de que uno de los peligros del equipo local iba a estar en los balones parados. No sirvió de nada, ya que a los doce minutos el Atlético Antoniano se adelantó en el marcador.

Falta lateral innecesaria a la derecha de Ernestas, balón al área, tras dos rechaces en corto, marca Revuelta de cabeza, peinando por encima de un hombre mucho más alto como es Fromsa. Los planes habían cambiado en apenas un cuarto de hora. El citado Fromsa dejó su puesto a Galiano, poco después.

El Lorcaa agradece a su afición / Prensa Lorca Deportiva

Muy poco del Lorca Deportiva en ataque. Tan solo un disparo ajustado de Carrasco a los veintiocho minutos, que se marchó alto por poco. Los lorquinos no transmitían la posibilidad de que podía llegar el empate. Muy poco fútbol; la defensa local ganaba todos los duelos y el portero, Matías, era un mero espectador. Su homónimo del Lorca, Ernestas, tuvo más trabajo. Cerca del final del primer tiempo evitó el segundo de los locales.

Con esa derrota mínima se llegó al descanso. Mucho mejor el equipo local. Tendrían que cambiar muchas cosas en el segundo tiempo si el Lorca quería voltear la situación. El entrenador lorquinista mostró su disconformidad por lo que su equipo había hecho en el primer tiempo, con los cambios que hizo en el descanso. Modificó la defensa con Saturday en lugar de Tafalla, y Sergi adelantando su posición, mientras que Gabri López salió por Alex Peque en el costado derecho.

Los locales no movieron ficha en el inicio de la segunda parte. Por poco que hiciera el Lorca en ataque, iba a mejorar los registros del primer acto. Y así fue. El Lorca cambió en todos los sentidos, empezando por la actitud de los jugadores. En el primer acercamiento, logró la igualada. El colegiado decretó penalti que lo lanzó el lorquino Sergi y empató el partido. Todo seguía abierto, pero el Lorca ya se estaba pareciendo al de los últimos partidos.

Todo fue un espejismo, ya que la defensa lorquinista seguía teniendo serios problemas a la hora de defender jugadas que perduran desde que se inventó el fútbol. Así llegó el segundo. Saque de banda largo para los locales, peinada y Marcos Otero le roba la tostada a Galiano, logrando el segundo.

En pleno desastre defensivo, el Lorca encajó el tercero. Otra defensa muy débil en un total desconcierto de la zaga blanquiazul. Ya no hubo reacción y el resultado no se movió.