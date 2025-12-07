Golpe encima de la mesa del Águilas ante La Unión

El Águilas FC firmó una victoria de autoridad por 2-0 ante La Unión Atlético, un triunfo que supone un auténtico golpe encima de la mesa en el Grupo IV de Segunda Federación. El conjunto costero, cada vez más sólido y reconocible, amplía a cuatro puntos su ventaja sobre sus perseguidores tras completar un partido muy serio en el que fue claramente superior de principio a fin.

La Unión Atlético trató de asumir el mando en los primeros minutos, llevando la iniciativa y queriendo mandar en campo contrario, pero el dominio visitante duró apenas un suspiro. El Águilas ajustó líneas, ganó metros y se adueñó del encuentro con un fútbol más fluido y preciso. La recompensa a su superioridad llegó en el minuto 38, cuando Pipo conectó una volea magistral desde la frontal que se coló en la escuadra, un auténtico golazo que levantó al público del Rubial.

Tras el descanso, el guion apenas varió. El Águilas mantuvo la intensidad y encontró el 2-0 en el minuto 52 gracias al oportunismo de José Mas. El lateral derecho sorprendió apareciendo como delantero centro en una maniobra táctica diseñada por Adrián Hernández que salió a la perfección. Con la ventaja ampliada, los locales gestionaron el partido con madurez, defendiendo con solvencia y evitando que La Unión Atlético generara peligro real.

En el último minuto, el cuadro unionense dispuso de un penalti para recortar distancias, pero Salcedo, ante su exequipo, detuvo el disparo de Jaime Santos, un auténtico especialista, y cerró una tarde redonda para los suyos. Un gol que podría ser importante para el gol average particular entre ambos por lo que la parada es de vital importancia. El 2-0 final dispara la confianza de un Águilas que ya tiene la mirada puesta en el derbi de la próxima semana: el domingo, a las 17:00 horas, visitará el Artés Carrasco para medirse al Lorca Deportiva en un duelo que se presenta vibrante.

Ficha técnica

Águilas FC: Salcedo, Terranova, Antonio Sánchez, Uri, Ángel López (Ebouka, 70), Abenza, Aitor, José Mas (Espinosa, 82), Javi Pedrosa (Javi Soto, 81), Pipo (Chris Martínez, 60) y Mateo Enríquez (Keita, 60).

La Unión Atlético: Oliva, Montejano, Roan, Mario Gómez (Rafa de Vicente, 73), Víctor Mena, Guille Bernábeu (Yerai, 54), Armando, Josema Raigal, Jaime Santos, El Kounni (Miguel Pérez, 73) y Mike Cevallos (Francis Ferrón, 54).

Goles: 1-0. Min. 39: Pipo. 2-0. Min. 53: José Mas.

Árbitro: Joan Masip (c. catalán). Amarillas a Antonio Sánchez y Espinosa; y a Armando.

Campo: Centenario El Rubial.