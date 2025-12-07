La FFRM clausura las Jornadas Nacionales para Entrenadores

La Federación de Fútbol de la Región de Murcia concluyó la Jornada de Actualización y Reciclaje, integrada en las XXXII Jornadas Nacionales para Entrenadores organizadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con un acto que reunió a técnicos de distintos niveles. También en estas mismas jornadas se hizo entrega de los trofeos a los entrenadores campeones de fútbol, fútbol sala y fútbol playa.

La sesión inaugural estuvo protagonizada por diversas intervenciones técnicas y una mesa redonda. Alberto Castillo Díaz, entrenador UEFA Pro y formador de la RFEF, abrió la actividad con la ponencia titulada ‘La profundidad en la formación del futbolista’. A continuación, hubo una mesa redonda con entrenadores de 1ª RFEF y 2ª RFEF, con representantes del Real Murcia CF, Águilas CF y Lorca Deportiva. La segunda sesión estuvo centrada en la formación digital y el análisis de competiciones internacionales. Además, Guillermo Fernández Carrasco, de la Escuela de Entrenadores de la RFEF, presentó la plataforma ‘Academia.rfef.es’, destacando su papel en el desarrollo formativo de los técnicos.

El broche final lo puso Ginés Meléndez Sotos, ex-director deportivo de la Selección Española de Fútbol e instructor UEFA, quien ofreció la ponencia ‘Análisis de la Eurocopa’, aportando su visión sobre el campeonato continental.

Reconocimientos

Los carnet de Oro del Entrenador se entregaron a José Antonio Camacho y Juan Martínez Martínez. En cuanto al Trofeo Manuel Redón, entregado anteriormente a Cristian Méndez (2022), Sebastián López (2023) y Duda (2024), fue este año para Juan Carlos Guillamón Sánchez. El Trofeo Fernando Vidal Díaz, a la trayectoria deportiva, entregado en años anteriores a Luis Franco (2022), José Luis Torres (2023) y Tano Moltó (2024), recayó en Francisco Polo.

Además, se entregaron los galardones a los entrenadores de las selecciones territoriales de fútbol playa campeonas de España, siendo reconocidos Antonio García Angulo, entrenador de la Selección Murciana Alevín; Andrés González Romero, entrenador de la Selección Murciana Juvenil; e Inmaculada Sánchez Amor, entrenadora de la Selección Murciana Sub-17 Femenina.

El Club Playas de San Javier Beach Soccer, por su parte, fue premiado por el triplete conseguido esta última temporada. El técnico José Bernardo Castejón López fue campeón Infantil de Fútbol Playa con Playas de San Javier Beach Soccer; Juan Francisco Montesinos Martínez, campeón cadete de Fútbol Playa con Playas de San Javier Beach Soccer; y Luis Martínez Ruiz, campeón Juvenil de Fútbol Playa con Playas de San Javier Beach Soccer. En fútbol sala fue galardonado Diego Valdivieso Zamora, por su campeonato de España Sub-16 de Fútbol Sala con la Selección Murciana.

Más de 80 participantes en el ‘No Limits: Deporte y Discapacidad’

El Pabellón Príncipe de Asturias ha acogido las jornadas ‘No Limits: Deporte y Discapacidad’, un evento que promueve el deporte inclusivo y adaptado, impulsado por la FFRM y organizado por la Comunidad Autónoma, a través de IMAS, en el marco de la programación del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Más de 80 participantes en el ‘No Limits: Deporte y Discapacidad’ / FFRM

La cita reunió a 80 deportistas con discapacidad, que participaron en diversas exhibiciones de actividades adaptadas, entre ellas el fútbol sala. La jornada fue inaugurada por la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, acompañada por el vicepresidente de la FFRM, Luciano Herrero; la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez Albaladejo; y representantes de entidades como del IMAS.

300 jugadores en la Talent Cup de fútbol sala

La Talent Cup de fútbol sala, celebrada en Águilas, se convirtió en todo un éxito de participación, con más de 300 niños de toda la Región de Murcia. Organizada por la FFRM, con el patrocinio de la Inmobiliaria Pérez de Lema, reunió a las distintas selecciones comarcales de la Región en una jornada celebrada en los pabellones Salvador Palazón, Diego Calvo Valera y Agustín Muñoz.

300 jugadores en la Talent Cup de fútbol sala / FFRM

El evento contó con la presencia de equipos de las categorías Benjamín, Alevín e Infantil. En la categoría Benjamín participaron las selecciones Sur, Centro, Norte y Oeste. La categoría Alevín reunió a las selecciones Guadalentín, Cartagena, Altiplano, Noroeste, Centro y Mar Menor, mientras que en la categoría Infantil compitieron las selecciones Guadalentín, Cartagena, Centro, Mar Menor, Noroeste y Altiplano.