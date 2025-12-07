Dominio alicantino en la Barbudo Skay Race 2025

Antonio Martínez, de Onil, y Rosa María Lara de Gata de Gorgos, ambos de Alicante, volvieron a ser los triunfadores de la Barbudo Skay Race 2025 de Jumilla. La edición del próximo año será puntuable para la Copa de España en línea. La cita, con un recorrido de 34 kilómetros, Martínez cruzó la línea de meta en la distancia de 34 kilómetros con un tiempo de 3 horas, 11 minutos y 47 segundos. La segunda plaza fue para Mario Granero (3h.14:06), y tercero, Adil Moussaoui (3h.16:04).

Rosa Lara ganó en mujeres con 3h.43:05, siendo la segunda posición para Pilar Medina Heredia (4h.05:26), y la tercera, para Julia Garriga Ferrer (4h.09:52).

En la carrera de 22K, Pablo Val Polo (2h.15:09) fue el más veloz, con Iván García Martínez (2h.17:21) en la segunda plaza, y Alejandro Ortiz Ruiz (2h.30:15), en la tercera. En la clasificación femenina, María Miñana (2h.43:13) fue la primera en levantar la cinta de meta, con Ana Cánovas (2h.44:49) segunda, y Hanan Et Tabaa (2h.47:53), tercera. Los primeros locales fueron José Gilar y Elena Burruezo.

Un momento de la salida de la Barbudo Trail 2025 / José García

Por último, en la distancia promo (14 kilómetros), Álex García Carrillo (1h.13:45), alicantino que corre con licencia murciana y que es uno de los mejores atletas del país, se anotó la victoria por delante de Adrián Giménez (1h.20:05) y Álvaro Martínez Fernández (1h.21:57). La ganadora femenina fue Julia Font (1h.27:38), quinta en la clasificación general, con Miriam Sánchez Penalva (1h.43:49) segunda, y Paula del Real Bolt (1h.51:53), en la tercera. Los primeros locales fueron José Javier Ripoll y Rosa Carrión.

En la jornada del sábado, los protagonistas fueron los más pequeños, ya que en la Plaza de Arriba se disputaron carreras en siete categorías con edades comprendidas entre los 3 y 16 años.