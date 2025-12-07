Clemente Carlos y Eva Albadalejo ganan La Vara Trail en Caravaca

Clemente Carlos López y Eva Albadalejo se alzaban con la edición 2025 de La VaraTrail, prueba que tuvo su salida y meta en el Centro de Defensa Forestal Casa de las Piñas, a las afueras del casco urbano de Caravaca. La carrera reina tuvo un recorrido de 21 kilómetros, pasando la Fuente de las Balsicas y por el Cerro de Los Conejos para buscar el ascenso hasta el mítico pico del Buitre. Posteriormente, los corredores pudieron disfrutar de las vistas del Nevazo, en el descenso a línea de meta por el Collado del Reventón, hasta adentrarse en el Collado del Castillico.

Junto a Clemente Carlos López subieron a podio Jesús Ortiz, en segundo lugar, mientras que la tercera plaza fue para David Valverde Iglesias. En féminas, la victoria fue para Eva Albadalejo Ibarra, seguida de Laura Prieto Novo. Completó el cajón María Victoria Soler.

La 16K, para Roberto Roca y Juani Cervantes

También se realizó una 16K ideal para los corredores que se están adentrando en el mundo de las carreras por montaña que hizo las delicias de todos los participantes. Roberto Roca fue el vencedor de esta edición, seguido de Francisco Maciá Blasco, mientras que la tercera posición fue para Antonio Jesús Guerrero. En féminas la victoria fue para Juani Cervantes Matas. En segunda posición quedó Lorena Iberia Gómez, completando el podio Chary Martínez Jiménez.

Julia, una corredora de excepción

Corredora de excepción fue Julia, junto a su padre Joaquín y todo el equipo del JJ Running Team. La niña de 11 años tiene parálisis cerebral y síndrome de Beckwith-Wiedemann, con un grado de discapacidad del 76%. Sin embargo, se ha convertido en el motor de un equipo que ya ha protagonizado gestas históricas en la montaña. La última, coronar en un solo día tres picos de más de 3.000 metros en Sierra Nevada —Puntal Juntillas, Cerro Pelado y Picón de Jerez— en una ruta de 18 kilómetros y 1.500 metros de desnivel positivo.