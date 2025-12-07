Armando: "Se me ponen los pelos de punta cuando hablo del derbi regional"

Armando Ortiz atiende al teléfono recién salido del entrenamiento con La Unión Atlético —«acabo de terminar hace 20 minutos», comenta entre risas— y pronto se adentra en un terreno que conoce como pocos: el derbi entre Real Murcia y FC Cartagena. Murciano, murcianista y capitán de un equipo en el que ha jugado 250 partidos, ha vivido estos duelos desde dentro, desde fuera y desde la intensidad emocional que solo siente quien ha vestido la camiseta del club de su vida. Lo que para otros es un partido más, para él es algo que «se prepara semanas antes» y que marca temporadas.

Pero antes de mirar al derbi, Armando habla del presente. La Unión Atlético vive un curso de crecimiento y exigencia, asentado sobre un proyecto que, según él, «es increíble» para la categoría. «Sinceramente, el proyecto que se ha hecho para estar donde estamos es increíble. Es muy ambicioso», explica. Recuerda el golpe del año pasado, cuando el ascenso se escapó por detalles, pero también la determinación que dejó aquella herida. «La espina del año pasado la tenemos ahí clavada y este año queremos conseguir ese ascenso».

Cuando la conversación gira hacia el derbi, su voz cambia. Hay emoción, orgullo, incluso cierto temblor. «Siendo murcianista, se me ponen los pelos de punta ahora mismo hablando de este tema", reconoce. Jugar en el Real Murcia fue para él un sueño cumplido: «Para mí ha sido lo máximo. Poder defender la camiseta en tantos partidos no tengo palabras». Pero un derbi es otra dimensión. «Es un partido espectacular. El ambiente es único. He vivido partidos bonitos contra otros clubes, pero ese ambiente, ese pique sano o no tan sano y ese recibimiento te hace sentir el partido muchísimo más».

Asegura que el derbi no empieza el día del partido, sino mucho antes. «Cuando eres jugador del Real Murcia, en los días previos ya lo estás jugando. La gente te va diciendo cosas durante la semana. Incluso ahora, yo estando en Málaga o cuando subo a Murcia, me siguen hablando del derbi». Es un duelo que se calienta en la calle, en las redes, en los bares, en la familia. «Llegas al día del partido y es espectacular, súper emocionante. Y si ganas, es un día para celebrarlo».

La resaca emocional depende del resultado. «Cuando ganas, es el partido más importante de la liga. Pero cuando pierdes, es un palo bastante grande… te alejas de la zona alta y encima te ha ganado el Cartagena, que es el rival de la categoría». Para él, ese choque tiene un impacto especial este año porque el Murcia llega fuerte: «Han tenido un inicio regulero, pero han dado una vuelta de tuerca a la situación y están en un momento perfecto para dar un golpe sobre la mesa».

Gol y victoria en 2018

En sus años como grana, Armando vivió varios derbis memorables. Cuando se le pregunta por uno, duda, porque tiene varios en la memoria. El primero que le viene es el del gol del 2-1. «Ese partido fue espectacular», recuerda. Pero también piensa en victorias fuera de casa. «En el Cartagonova ganamos 1-3 con una jugada de estrategia que sacamos lateral. Fue un partidazo». Rememora los nombres, los goles, los córners, las jugadas a balón parado. Lo hace con una claridad que revela lo que esos días significaron para él.

¿Algún consejo para quien vaya a jugar su primer derbi con el Murcia? Armando no duda: calma. «No llevártelo tan emocionado. Ir súper motivado te puede pasar factura. Es un partido más en ese sentido y hay que vivirlo por dentro, sentirlo, pero no mirar hacia afuera, porque lo de fuera te puede encabronar y te hace ir pasado de vueltas». Advierte que los rivales pueden buscarte con insultos o provocaciones, y ahí la cabeza fría es vital: «Puedes acabar expulsado o mal parado».

Ya en clave analítica, ve un partido igualado pero con ligero color grana: «Los dos están en buen momento, pero creo que el Murcia llega emocionalmente un poquito mejor. La moral la tiene alta después del partido contra el Cádiz, y creo que pueden llevarse el partido. Ojalá así sea».

Al despedirse, Armando deja claro que, aunque hoy vista otros colores, su corazón sigue en Murcia. El derbi no es un partido más para él. Porque hay futbolistas que pasan por los derbis, y otros —como él— que los llevan dentro.