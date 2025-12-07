El Alhama ElPozo no levanta cabeza. Cosechó su octava derrota ante el Levante Badalona (0-1) en un partido donde ninguno de los contendientes mereció ganar en un partido soporífero que debió terminar sin goles. Las alhameñas siguen fuera del descenso, pero no salen de la tercera posición por la cola.

El Alhama ElPozo volverá a jugar el próximo sábado a las cinco de la tarde ante el Sevilla en la Ciudad Deportiva Jesús Navas.

Tras una semana de parón volvía la Liga F, donde el Alhama ElPozo recibía a uno de los equipos llamados a estar en la liga de las alhameñas. Las locales afrontaban este partido con las bajas de Nuria y Quintero ambas por lesión, y después de muchos meses, regresaba a la titularidad la gran capitana, Judith Caravaca. Que bueno que viniste, ya que si algo está fallando en las azulonas es la parte defensiva. No en vano es el equipo más goleado del grupo.

El césped perfecto y dieciocho grados de temperatura, por lo tanto no había excusas para disfrutar de una mañana perfecta de fútbol en el recinto lorquino. Solo faltaba para que todo fuera redondo que los necesitados tres puntos se quedaran en casa.

Ambos equipos salieron con mucha intensidad. Desde el pitido inicial empezaron las hostilidades con mucha igualdad en el medio campo, demasiadas precauciones defensivas por el miedo a encajar, pero buscando el primer gol.

Los duelos se palpaban en cada momento. Las alhameñas lo intentaban por las bandas, pero las jugadoras catalanas se mostraban muy solidarias.

Pasaban los minutos y las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. La primera clara la tuvo el equipo visitante a los treinta y seis minutos. La portera Elena ganó un mano a mano a Chamorro y evitó que el Badalona se adelantara en el marcador.

El Alhama ElPozo llegó poco y sin peligro. Al menos defendia bien, salvo alguna acción concreta. El balón rodaba por la parcela ancha sin mucho criterio y ninguno de los equipos era capaz de dar más de dos pases seguidos.

Ninguno de los contendientes mereció más. Se llegó al descanso sin goles. El cuadro catalán dispuso de una clara y el Alhama, ninguna.

Apenas cambió la tónica en el segundo tiempo. A medida que pasaban los minutos, el miedo a encajar aumentaba y el cansancio podía pasar factura.

Las porteras apenas intervenían salvo a sacar de portería. Las defensas siempre estaban por encima de los ataques y el balón no tenía dueño.

Los equipos pensaron que lo que habían ganado en casi todo el partido no lo querían perder en los últimos partidos, pero fue el Badalona quien complicó aún más la vida al Alhama ElPozo.

A falta de dos minutos, en uno de los pocas ocasiones de todo el choque, la visitante Chamorro batió a Elena. Mazazo para el equipo alhameño.

El Alhama ElPozo ya no tenía poder de reacción, entregó la cuchara y volvió a cosechar una nueva derrota.