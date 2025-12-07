El Alhama ElPozo empieza a necesitar sumar de tres en tres

Esta mañana a las doce, en el estadio Artés Carrasco, el Alhama El Pozo recibe al Levante Badalona con la intención de sumar la que sería tercera victoria de la temporada, para seguir alejado en cuanto a puntos de la zona de descenso. Son terceras por la cola, a cuatro del peligro. Por ello necesita los tres puntos como el comer. Enfrente va a tener un equipo que tiene cuatro puntos más en la novena posición. Se puede decir que es un rival de la liga de las alhameñas, aunque los números favorecen a las visitantes.

El Badalona ha marcado siete goles por diez de las alhameñas. Lo que chirría es la gran cantidad de goles que encaja el equipo alhameño. Es el más goleado del grupo con treinta y cinco. Once ha encajado su rival de esta mañana. Solo descienden dos equipos, pero una derrota de las alhameñas le podría dejar muy cerca del abismo.

La sangría de goles encajados merced a una defensa muy frágil está pasando factura a las azulonas. Hoy tendrán la oportunidad de resarcirse y ofrecer a su afición una alegría. Va a dirigir el partido la colegiada madrileña, Alicia Espinosa.