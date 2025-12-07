Alba Vázquez, Emma Carrasco y el 4x50, medallas para España en el broche al Europeo de piscina corta

Las nadadoras españolas Alba Vázquez y Emma Carrasco se subieron al podio de la final de 400 estilos con una plata y un bronce, mientras que el relevo 4x50 masculino firmó otro tercer puesto, en la última jornada este domingo del Campeonato de Europa en piscina corta, que se disputó en Lublin (Polonia).

España firmó un doblete en la misma final con Carrasco volando por la calle central, con una mariposa muy fuerte y una espalada aún mejor. En el libre empezó la remontada de las rivales, superada por su compatriota y una Justina Kozan que ganó el oro ante su público.

En la última final, España se colgó el bronce con el relevó 4x50 de Iván Martínez, Carles Coll, Hugo González y la tremenda última posta de Sergio de Celis, batiendo el récord nacional con 1:31.84. Un broche de tres medallas con el que España terminó el Europeo en seis metales, tras los logrados por Carmen Weiler (200 espalda), Carles Coll (200 braza) y Hugo González (200 estilos).

En la primera final con representación española este domingo, Carles Coll Martí, en los 50 braza que había batido tres veces el récord nacional, no pudo bajar su marca y firmó en 26.28 para ser octavo. Mientras, Luca Hoek fue sexto en los 50 libre masculinos, clavando su récord de España y el más joven del Top 8 europeo.

Laura Cabanes lo tenía también muy difícil por la calle exterior de la final de 200 mariposa pero logró una meritoria sexta plaza. Además, en la pelea masculina, Miguel Martínez Novoa y Arbidel González fueron séptimo y octavo. En el 1.500 libre, María de Valdés y Ángela Martínez fueron quinta y sexta, y Diego Mira terminó sexto, con opciones hasta la última piscina, en 400 estilos.