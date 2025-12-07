El Águilas recibe a La Unión: el líder contra el segundo clasificado

Esta tarde se disputa en el Centenario El Rubial el partido más interesante de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación; el Águilas FC recibe a La Unión Malacitano. El líder recibe al segundo clasificado, o lo que es lo mismo, Adrián Hernández recibe al mazarronero José Miguel Campos, quien en su retorno a los banquillos el pasado ejercicio logró ser la revelación de la categoría, luchando hasta la última jornada por el ascenso, y en la actual campaña lleva el mismo ritmo competitivo. Tal es así que el propio técnico de Churra, Adrián Hernández, ha elogiado al entrenador mazarronero: "Es que José Miguel es además un hombre noble, es un trabajador, es un tío honesto, lo conozco personalmente y además, aunque no haya estado en los banquillos, ha estado trabajando para el Valladolid en el fútbol profesional con lo que ello conlleva", añadiendo que "tiene un conocimiento muy amplio y muy grande de lo que es todo el mercado y de eso, tanto en el trabajo de José Miguel con Quinín, que es al final el director deportivo, creo que han hecho un muy buen trabajo, han confeccionado a muy buenas plantillas tanto el año anterior como este". Una cita de reencuentros: el aguileño Diego Ruiz y el ariete Francis Ferron vuelven al centenario campo y Salcedo y Javi Pedrosa se enfrentan a su exequipo.

Para la cita, en la que por tercera jornada consecutiva pueden terminar los costeros líderes, el entrenador del Águilas sólo tiene la baja del delantero Seth Vega, del que aun no se conoce el alcance de la lesión de su rodilla, el resto del plantel está disponible, con algunos jugadores entre algodones como el goleador Chris Martínez o el extremo Kevin Manzano, aunque recupera a Aitor que podría volver al equipo, por lo que no se espera muchas novedades en el equipo inicial, continuando Salcedo en la portería, con Johan Terranova y Ángel López en los laterales, y Uri y Antonio Sánchez en el centro de la zaga; Mario Abenza y Aitor en el boble pivote; con José Más y Javi Pedrosa en las bandas; Mateo Enríquez de enganche con Fer Martínez que será la referencia en ataque.