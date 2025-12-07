Las aficiones de FC Cartagena y Real Murcia dan aliento a sus jugadores

Este lunes 8 de diciembre, después de seis años, se vuelve a celebrar un derbi FC Cartagena-Real Murcia. Los dos equipos de la Región se reencuentran en un encuentro para el que se llevan vendidas más de doce mil entradas, por lo que todo apunta a que se colgará el cartel de ‘no hay billetes’ puesto que quedan unas 1.500 a la venta.

El último entrenamiento de ambos conjuntos antes del choque, que se disputará a partir de las seis y cuarto de la tarde, ha sido especial, ya que los clubes han decidido abrir las gradas para que sus aficionados den el último aliento a sus futbolistas. Y la respuesta ha sido masiva tanto en Cartagena como en Murcia en una jornada soleada con una temperatura casi primaveral.

Los cartageneristas llegan al gran derbi regional con 23 puntos y en su estadio solo han sufrido una derrota y cedido un empate. Los de Adrián Colunga, que el pasado miércoles eliminaron en la Copa del Rey al Cádiz, han ganado fuera de su estadio dos partidos, han empatado otros tantos y han perdido tres. Además, han triunfado en cuatro de sus últimos cinco duelos, mientras que los albinegros, que cayeron en el torneo del KO tras fallar un penalti a dos minutos del final de la prórroga y encajar uno en el tiempo de descuento, vencieron en la pasada jornada al Betis Deportivo con un gol de Luismi.