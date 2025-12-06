Un indomable UCAM Murcia continúa haciendo historia (88-110)

En directo: Hereda San Pablo Burgos-UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)

*El base Dani García ha entrado en la convocatoria al ser baja el capitán Jonah Radebaugh debido a su inminente paternidad

Seis triples al inicio

Quiso marcar territorio el Recoletas San Pablo Burgos con unos primeros compases en los que logró imponerse a la defensa del UCAM con Jackson y Samuels. Sin embargo, tras unos primeros minutos en los que parecía arrancar a los de Sito Alonso, fue Devonte Cacok el que despertó a los suyos. Primero con un mate espectacular a una mano, y después con una asistencia a Nakic para destapar la verdadera cara de los universitarios (9-9). Y es que fue entonces cuando el UCAM parecía darle continuidad a lo ocurrido hace dos semanas en Lleida. Parecía que no había cambiado nada desde entonces, al enlazar hasta seis triples consecutivos convertidos, con Ennis, Raieste o Forrest como protagonistas, para contar con una ventaja de diez puntos una vez superado el ecuador del cuarto (14-24). Ni siquiera el estreno de Happ en los locales o la entrada a pista de Neto cambió el plan de un UCAM que, con las rotaciones, mantuvo el mismo nivel durante este periodo (20-28).

Un ataque imparable

El conjunto universitario no quitó el pie del acelerador en el inicio de un segundo cuarto que tuvo que parar Bruno Savignani con tiempo muerto tras un parcial de 0-6 de salida (20-34). Intentó reaccionar el equipo burgalés a partir de ahí, y fue entonces cuando se produjo un intercambio de canastas con el que recuperó terreno al sacar petróleo con sus vistas al tiro libre. El ritmo fue más alto y el partido algo más descontrolado, con ataques rápidos en los que el UCAM pudo correr y volver a tomar oxígeno con DeJulius y Ennis (34-51). Ahí parecía que el equipo de Sito Alonso podía encontrar un punto de inflexión, superando los 50 puntos en 17 minutos de partido al encontrar siempre los agujeros en la defensa del Burgos. Y es que, gracias a su circulación y buena toma de decisiones, los universitarios lograron sacar tiros cerca del aro y canastas fáciles hasta lograr una ventaja de veinte puntos (36-56). Sin embargo, en los últimos dos minutos, el equipo local dio un paso adelante. Primero con un parcial de 6-0 que tuvo que cortar Sito Alonso con tiempo muerto, y después con otras acciones de Jackson para cerrar la primera parte con el 46-58.

El San Pablo Burgos se acerca

El Recoletas San Pablo Burgos probó a darle varios mordiscos a la ventaja en el marcador del UCAM Murcia en varias ocasiones, pero los universitario supieron controlar este tipo de situaciones. Eso sí, avisó nada más volver al inicio de la segunda mitad al situarse de nuevo a diez puntos de diferencia el cuadro burgalés en un momento en el Cacok cometió su tercera falta (50-60). Lo cortó Nakic con un triple, para mantener a sus rivales a raya, pero volvieron a acercarse antes de entrar en bonus el conjunto local a los tres minutos de este periodo. Fue entonces cuando, después de que Cacok diera el susto, tocado en el hombro derecho por una caída, los de Sito Alonso volvieran a sacar su mejor lectura de juego en la parcela ofensiva, aprovechando siempre las ventajas y castigando la segunda oportunidad con un excelso David DeJulius (58-78). Los universitario volvieron a recuperar la veintena, pero no tenían cien por cien el control, lo que provocó que el San Pablo Burgos, espoleado por un Corbalán con 19 puntos a sus espaldas, no estuviera del todo vigilado tras cambiar su defensa a una zona. No obstante, Ennis cerró este periodo para darle a los murcianos un buen colchón antes de afrontar el tramo decisivo (73-86).

Cacok y Forrest sentencian

Debía encontrar el equipo de Sito Alonso el viento a favor para llegar al final sin sobresaltos y así lo intentó desde el inicio del último cuarto. Controlar las distancias en el marcador y el ritmo de partido eran las premisas más importantes para estos últimos minutos a los que se agarraba un San Pablo Burgos que volvió a reducir la ventaja hasta los once puntos, después de que Raieste cometiera su cuarta personal (78-89). El equipo burgalés fue más agresivo en defensa en este tramo, lo que le permitió recobrar la confianza. Precisamente lo que el UCAM quería evitar a toda costa (80-90). Sin embargo, supo mantener la calma ante una situación que parecía volverse algo delicada, y apareció de nuevo Cacok para demostrar su dominio durante todo el encuentro (80-94). Los 14 puntos dejaron otra vez tocado al Burgos, pero lo que le remató finalmente fue un triple de Forrest a falta de dos minutos que permitían para alcanzar los cien puntos (82-101). De hecho, fue el base el que dejó los mejores destellos en este tramo final para lograr la séptima victoria de este curso para el UCAM (88-110).