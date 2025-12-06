El UCAM Murcia recibe al Xerez entre la espada y la pared

La situación en el UCAM Murcia está siendo complicada. Germán Crespo está viviendo momentos de incertidumbre sobre su futuro, tras los resultados adversos obtenidos en sus últimos enfrentamientos. Hoy tiene la oportunidad de alargar, un poco más, su crédito, si logra vencer al Xerez. El encuentro ante los andaluces se podrá seguir, a través de Web Directo, a partir de las 12.00 horas.

A pesar de tener un partido menos, el UCAM Murcia se encuentra alejado de los play off. 3 puntos separan a los universitarios de esa zona de promoción, pero las sensaciones que deja no son buenas. La derrota contra el colista o contra el Linares no sentaron bien en la entidad, que ya se plantea cesar al técnico cordobés, como no mejore la situación en estos dos encuentros que vienen.

Para el duelo de hoy, Germán saltará con su once típico. Ackermann bajo palos. Línea defensiva para Sevila y Alvarito en los carriles, junto a Omar y Javi Ramírez en el centro de la zaga. El doble pivote estará formado por Urcelay y Pablo Hernández, con Soto más adelantado. Por las bandas, Pontones y Ale Marín, y en punta, Julito.

El rival del UCAM Murcia, el Xerez, llega ocupando la cuarta posición, con 24 puntos. Los andaluces han ganado sus dos últimos encuentros, y llegan con las ganas de conseguir la tercera y subir puestos en esa zona de play off. El cuadro universitario tiene a su favor, el factor cancha, pero necesitará algo más para vencer.