El UCAM Murcia se hace fuerte en La Condomina

El UCAM Murcia se hace fuerte en su casa, y vence al Xerez CD (2-0). No fue el mejor comienzo de los universitarios, pero en este deporte, no gana el que mejor juega, sino el que más goles anota. Antes de terminar el primer tiempo, Javi Ramírez, inauguró el marcador, dejando a los suyos, por delante, antes del descanso. En el último acto, Dani Aquino, fue el encargado de aumentar la ventaja, y dar tranquilidad al cuadro universitario. Ahora le espera una semana complicada a los de Germán Crespo, que tendrán que realizar dos viajes, ida y vuelta, en apenas 4 días. Primero visitarán Huelva, para medirse al Recre, en su partido aplazado, y después se desplazarán hasta Jaén.

Como era de costumbre, el UCAM Murcia, no empezó bien el duelo ante el Xerez CD. Los de Germán Crespo saltaron espesos y dejando mucho espacio al rival. En el primer cuarto de hora de partido, los andaluces ya habían sido capaces de generar buenas jugadas dentro del área. La suerte para los universitarios fue, que ninguna acabó en nada, y se libraron de tener que remar a contracorriente.

Para el UCAM Murcia no fue un problema, el haber estado un buen rato, corriendo detrás del rival, porque en el minuto 35, hizo que su mal juego se quedase en el olvido. Pontones, una de las piezas claves de Germán Crespo, se marcó una gran jugada individual por el costado derecho, que acabó en un balón colgado al área, el cual, remató Javi Ramírez.

Aunque no estaba jugando a las mil maravillas, el UCAM Murcia y Germán Crespo, estaban cumpliendo con su cometido, conseguir la victoria. Más aún, cuando al poco de arrancar el segundo tiempo, Dani Aquino sumó el segundo tanto al casillero. El torito estuvo atento para rematar de cabeza, el lanzamiento de su compañero, Soto.

La victoria se quedó en el BeSoccer La Condomina, y Germán Crespo, consiguió poner su primera losa, para seguir al frente del equipo universitario. La clave la tiene en el próximo miércoles, cuando juegue su partido aplazado ante el Recreativo de Huelva. El técnico cordobés, que ha sido criticado por su dinámica inestable, quiere volver a enderezar la situación. El objetivo primordial es meter y afianzar al UCAM Murcia en los play off, antes de que termine el año.