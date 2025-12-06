El UCAM Murcia abre en Burgos un diciembre para apuntar alto

El UCAM Murcia CB regresa a la rutina esta tarde tras el parón por las Ventanas FIBA con la intención de continuar con su brillante dinámica hasta ahora en la Liga Endesa. El conjunto universitario ha firmado el mejor arranque de su historia en la ACB tras la disputa de ocho jornadas, con un balance de seis triunfos y dos derrotas, unos números nunca antes vistos en sus cuarenta años de historia. Y ahora se enfrenta a un mes de diciembre de altura, con tres encuentros en el Palacio de los Deportes, que puede servir para medir su ambición con el inicio de 2026.

No obstante, antes de que todo esto ocurra, la plantilla de Sito Alonso primero debe afrontar una parada en Burgos que no será nada fácil (18.00 horas, DAZN). Visita el UCAM Murcia a un rival que ansiaba este ‘break’ en el calendario para voltear su dinámica y eso es lo que ha intentado hacer durante estas dos semanas. Además, se ha movido en el mercado de fichajes con la incorporación del pívot Ethan Happ, procedente del Valencia Basket, para incrementar los recursos en su juego interior, por lo que será una de las mayores amenazas que deberá saber afrontar los universitarios según avance el partido.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, durante el partido ante el Hiopos Lleida. / Pol Puertas/ACB Photo

A ello se le sumará un UCAM que tratará de que su motor funcione como hasta ahora. Y es que el cuadro murciano venció en Lleida antes del parón con una actuación que superó varios récords -como el máximo número de triples convertidos por el club en un partido de la ACB (22) o la victoria más holgada fuera de casa- y más allá de los números, tratará de mantener el nivel e intensidad que viene desplegando con su juego.

Con Cate, Nakic y Will Falk, recientemente renovado hasta 2028, sin secuelas tras afrontar los compromisos internacionales con sus respectivas selecciones, el resto de la plantilla se quedó trabajando en Murcia para recargar las pilas de cara a este exigente mes de diciembre.

Dos conocidos en Burgos

Los universitarios se miden esta tarde a un Hereda San Pablo Burgos atascado en el fondo de la clasificación con siete derrotas consecutivas. Es decir, no gana desde la primera jornada del curso, por lo que su entrenador Bruno Savignani se encuentra en la cuerda floja. Será un encuentro especial para el murciano Juan Rubio, quien se reencontratará con el UCAM, tras formar parte de su cantera, y también para un Raulzinho Neto que se volverá a ver las caras tanto con el club murciano, del que vistió su camiseta en la campaña 2014-2015 antes de dar el salto a la NBA, como con un Sito Alonso con el que coincidió durante su etapa en el Gipuzkoa Basket.

El murciano Juan Rubio con el Hereda San Pablo Burgos esta temporada. / Cintia Cortés/ACB Photo

Un calendario eléctrico

Una victoria en Burgos, ante uno de los equipos que más lanzamientos de dos puntos ejecuta de la competición (22,63 por partido), serviría al UCAM para tomar más impulso y le acercaría todavía más a sellar sus billetes para Valencia el próximo febrero para la disputa de la Copa del Rey, con unos números de siete victorias en nueve jornadas. Pero además supondría un empujón de confianza de cara a unas semanas en las que pasarán por el Palacio el Joventut de Badalona (14 de diciembre) y el Valencia Basket (21 de diciembre. Dos equipos que junto al UCAM Murcia, que ocupa la tercera posición de la ACB, se encuentran en el Top-4 de la clasificación.

Cerrará el mes el equipo universitario ante el Covirán Granada el 27 de diciembre en la ciudad andaluza, un rival que se encuentra en una situación similar a la del San Pablo Burgos en cuanto a resultados, y el martes 30 será el turno para el Real Madrid en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura. Un partido que puede servir como colofón al gran inicio de año de los de Sito Alonso y en el que quizá ya se haya quitado la vitola de aspirante a candidato a poder estar entre los primeros puestos de la clasificación de la Liga Endesa.