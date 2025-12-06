Baloncesto
Liga Endesa: Hereda San Pablo Burgos - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro que está disputando el conjunto universitario de la Jornada 9 de la Liga Endesa tras el parón por las Ventanas FIBA
En directo: Hereda San Pablo Burgos-UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)
*El base Dani García ha entrado en la convocatoria al ser baja el capitán Jonah Radebaugh debido a su inminente paternidad
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación de la Liga Endesa
- Previa: El UCAM abre en Burgos un diciembre para apuntar alto
Primer cuarto
Quiso marcar territorio el Recoletas San Pablo Burgos con unos primeros compases en los que logró imponerse a la defensa del UCAM con Jackson y Samuels. Sin embargo, tras unos primeros minutos en los que parecía arrancar a los de Sito Alonso, fue Devonte Cacok el que despertó a los suyos. Primero con un mate espectacular a una mano, y después con una asistencia a Nakic para destapar la verdadera cara de los universitarios (9-9). Y es que fue entonces cuando el UCAM parecía darle continuidad a lo ocurrido hace dos semanas en Lleida. Parecía que no había cambiado nada desde entonces, al enlazar hasta seis triples consecutivos convertidos, con Ennis, Raieste o Forrest como protagonistas, para contar con una ventaja de diez puntos una vez superado el ecuador del cuarto (14-24). Ni siquiera el estreno de Happ en los locales o la entrada a pista de Neto cambió el plan de un UCAM que, con las rotaciones, mantuvo el mismo nivel durante este periodo (20-28).
