Javi Rey: “No es un partido más, es el derbi y tenemos muchas ganas de jugarlo”

Javi Rey afronta la previa del derbi entre el FC Cartagena y el Real Murcia con un mensaje claro: el equipo llega mentalizado y con ganas de regalar «una gran alegría» a una afición que espera este duelo desde hace años. Aunque el esfuerzo de la Copa del Rey ante el Valencia dejó huella, el técnico asegura que la plantilla estará lista: «El golpe fue duro, pero hay que levantarse y llegar perfectos al lunes».

El entrenador reconoce que no se trata de un partido cualquiera. «No voy a ser ingenuo: es un derbi, es el eterno rival», subraya, consciente del ambiente que se vivirá en un Cartagonova que podría rozar los 12.000 espectadores. Rey insiste en la necesidad de gestionar la emoción inicial: «Habrá que controlar la sobreexcitación; el partido debe ser de fútbol».

El técnico destaca la importancia del entrenamiento abierto de este domingo en el estadio, un gesto para reforzar la conexión con la grada. «Queremos que la gente venga no solo por el Murcia, sino para quedarse. Recuperar a la afición era uno de mis objetivos», recordó, valorando el creciente apoyo de los últimos partidos.

En lo deportivo, el buen nivel de los menos habituales en Copa complica la elección del once, pero Rey mantendrá su línea habitual: «Llevo 14 partidos rotando; el lunes no será una excepción». También descartó que el cansancio vaya a influir: «En un derbi no te cansas; si te cansas, miras a la grada y sigues».

Sobre el rival, el técnico rechaza la idea de que el Murcia llegue en mejor dinámica pese a la racha con Adrián Colunga. «Estamos bien y si estamos a nuestro nivel se lo pondremos muy difícil», afirmó. Rey pide además que el derbi sea un ejemplo de deportividad y respeto, con la mirada de toda España puesta en el encuentro.

Sin apenas tiempo para nada más en una semana «complicada y con entrevistas constantes», Rey confirmó que todavía no ha podido reunirse con la nueva propiedad del club. La cita llegará la próxima semana, cuando vuelva la normalidad. Mientras tanto, solo tiene un pensamiento en mente: «Me pone la piel de gallina este tipo de partidos. Estoy deseando que llegue el lunes con nuestra afición detrás».

El entrenador apeló a la responsabilidad de ambas aficiones y pidió que el derbi sea noticia por lo deportivo. «Que haya rivalidad sana, respeto, y que se hable del partido, no de lo que pasa fuera», declaró. Rey confía en que el Cartagonova ofrezca una imagen ejemplar a nivel nacional: «La afición del Cartagena es un ejemplo y lo va a demostrar».