El Jaén, un escollo de nivel para un Yeclano que estrena entrenador

El Yeclano Deportivo recibe este mediodía (12:00 horas) al Real Jaén en un encuentro marcado por el debut de su nuevo entrenador, Iván Ruiz, que se estrena en el banquillo azulgrana tras la destitución de Iván Martínez. La derrota por 1-0 ante la Deportiva Minera en Llano del Beal precipitó el cambio en la dirección técnica del conjunto del Altiplano.

El nuevo técnico firma hasta final de temporada y asume el mando del equipo en su peor momento del curso, con tres derrotas consecutivas y ocupando posiciones de playout. En Yecla se apela al conocido dicho de “entrenador nuevo, victoria segura” para intentar lograr una reacción inmediata en un partido que, al disputarse en día festivo, se espera que presente un gran ambiente en La Constitución, donde la afición tratará de empujar hacia un triunfo balsámico.

El rival, el Real Jaén, llega inmerso en una dinámica irregular. Alterna victorias y derrotas, y afronta este duelo tras caer por 1-0 ante el Xerez. No obstante, hace dos semanas logró una meritoria victoria por 2-1 frente al Recreativo de Huelva. Ese ha sido, sin embargo, su único triunfo en las últimas cinco jornadas, una racha que ha frenado al conjunto jienense y le ha hecho caer hasta la octava posición con 19 puntos, a tres del playoff, que sigue siendo su gran objetivo.

La igualdad en la categoría es máxima: el Yeclano, pese a estar en puestos de play out, se encuentra solo a cinco puntos del Extremadura, quinto clasificado. Por ello, en el club se mantiene la convicción de que una reacción bajo la batuta de Iván Ruiz puede devolver al equipo a posiciones más tranquilas o soñar con algo más.

El principal debe del Yeclano es la falta de gol. Con apenas 11 tantos en 13 jornadas y solo un partido marcando más de un gol —el 0-2 ante el Estepona—, el conjunto azulgrana necesita mejorar su acierto ofensivo para cambiar su destino. El nuevo técnico afronta así su primer gran reto: activar el ataque y dotar al equipo de mayor contundencia en los metros finales.