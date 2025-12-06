El Hozono Global Jairis tira de garra ante las bajas (63-72)

El Hozono Global Jairis ha regresado a la senda de la victoria tras ganar al Cadí La Seu a domicilio (63-72) en la Liga Femenina Endesa. El conjunto de Alcantarilla sufrió por las importantes ausencias en su plantilla, sin Walker ni Chery, en una pista siempre complicada. Sin embargo, acabó adjudicándose un partido dominado por la dupla formada por Netty Vonleh- y Lou López Sénéchal, con 18 y 21 puntos respectivamente al término del encuentro.

Precisamente, los puntos de Netty Vonleh marcaron el inicio de un primer cuarto en el que el Hozono Jairis arrancó con un parcial de 7-12 en el luminoso. Un triple de Lou López Sénéchal provocaba el tiempo muerto de Isaac Fernández y el juego se reanudaba con cinco puntos consecutivos. Pero apareció Massey para cortar el buen parcial local. El último minuto llegaba con canasta de Mataix y dos tiros libres de Gonsales que ponían fin al primer cuarto con 14-19 en el marcador.

Aprovechaba Massey su superioridad física sobre Hollingshed bajo el aro, quien fue donde se sotuvo el Cadí La Seu durante el partido debido a sus puntos, pero la norteamericana hacía lo propio sacando ventajas de su movilidad en el siguiente ataque. Se acercaban las catalanas por medio de Ridard, pero Billie Massey volvía a anotar para mantener la renta de cuatro puntos. Hollingshed seguía en racha desde el exterior y Raventós sacaba la calidad individual a pasear para igualar el choque a falta de dos minutos para el descanso. Una gran acción individual de Ayuso ponía por delante a las de Alcantarilla, pero rápidamente contestaba Niare para mantener la igualdad al descanso con 36-36.

Niare seguía castigando la defensa interior de un Hozono Global Jairis en el inicio de la segunda parte muy mermado en cuanto a la rotación. Lo paraba David Muñoz, segundo entrenador del Jairis ante la ausencia de Canut, tras una canasta de Raventós que hacía saltar las alarmas del banquillo jairista. Pero irrumpió Lou López Sénéchal, que no perdonaba desde el triple para poner tablas en el marcador. Recuperaba el liderato el Cadí por medio de Aguilar (55-51).

Lou López Sénéchal abría el marcador del último cuarto con un triple que acercaba a las murcianas a un punto y lideró la reacción del Jairis en esta fase decisiva para acabar llevándose la victoria. Llegaba el último minuto y con él una canasta de Vonleh con Aina Ayuso que ponía el +7 en el marcador. La pívot norteamericana volvía a hacerse fuerte bajo el aro para finalizar el partido con 63-72.