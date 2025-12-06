Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Un Hozono Global Jairis en horas bajas visita al Cadi La Seu

El conjunto de Alcantarilla encadena dos derrotas consecutivas en la competición doméstica

Jasmine Walker, del Hozono Global Jairis, durante un partido en el Fausto.

Jasmine Walker, del Hozono Global Jairis, durante un partido en el Fausto. / Israel Sánchez

La Opinión

EFE

El Hozono Global Jairis visita esta tarde (19.30 horas, FEB.es) en la liga femenina Endesa de baloncesto al Cadi La Seu d’Urgell leridano tras tres derrotas seguidas entre esa competición y la Eurocopa.

Las de Bernat Canut, quien seguirá sin dirigir al equipo por su permiso por paternidad, tienen la baja por lesión de la alero francesa Kendra Chery y jugará su segundo partido la sueca recién fichada Matilda Ekh.

David Muñoz, segundo entrenador, volverá a guiar a la plantilla ante el cuadro dirigido por Isaac Fernández liderado por la estadounidense Shaylee Gonsales, con 13,4 créditos por encuentro, y en el que sobresalen españolas como Laia Raventós, Ainhoa Lacorzana, Marina Mata, Regina Aguilar y Anna Palma y las francesas Nahan Niare y Sheehia Ridard, la sueca Freja Werth y la portorriqueña Mya Hollingshed.

El conjunto de Alcantarilla viene de perder en casa ante el Girona debido a noventa segundos fatídicos tras contar con ventaja en el marcador.

