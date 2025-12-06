Baloncesto
Un Hozono Global Jairis en horas bajas visita al Cadi La Seu
El conjunto de Alcantarilla encadena dos derrotas consecutivas en la competición doméstica
EFE
El Hozono Global Jairis visita esta tarde (19.30 horas, FEB.es) en la liga femenina Endesa de baloncesto al Cadi La Seu d’Urgell leridano tras tres derrotas seguidas entre esa competición y la Eurocopa.
Las de Bernat Canut, quien seguirá sin dirigir al equipo por su permiso por paternidad, tienen la baja por lesión de la alero francesa Kendra Chery y jugará su segundo partido la sueca recién fichada Matilda Ekh.
David Muñoz, segundo entrenador, volverá a guiar a la plantilla ante el cuadro dirigido por Isaac Fernández liderado por la estadounidense Shaylee Gonsales, con 13,4 créditos por encuentro, y en el que sobresalen españolas como Laia Raventós, Ainhoa Lacorzana, Marina Mata, Regina Aguilar y Anna Palma y las francesas Nahan Niare y Sheehia Ridard, la sueca Freja Werth y la portorriqueña Mya Hollingshed.
El conjunto de Alcantarilla viene de perder en casa ante el Girona debido a noventa segundos fatídicos tras contar con ventaja en el marcador.
- Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz
- Aparatoso incendio en una nave de pantallas LED a la entrada de Cobatillas en Murcia
- Copa del Rey: las claves del sorteo y los rivales a los que se puede enfrentar el Real Murcia
- El Real Murcia se asegura un Primera División
- El Real Murcia consigue la épica en Copa y elimina al Cádiz
- Atropella con el coche a una joven que iba en patinete en Murcia y se da a la fuga
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este Puente de Diciembre en la Región de Murcia?
- La reina Letizia entrega el Premio Nacional de Discapacidad al Ayuntamiento de Cartagena