Fútbol
La Deportiva Minera confirma su recuperación tumbando con oficio al colista
Segunda victoria consecutiva del cuadro cartagenero
La Deportiva Minera logró una victoria vital en la Ciudad Deportiva del Málaga CF, imponiéndose por 0-2 a un Atlético Malagueño que nunca llegó a incomodar realmente al conjunto dirigido por Checa. El cuadro cartagenero acudía a la cita sin margen de error y cumplió: no brilló en lo estético, pero sí en eficacia, solidez y oficio.
El partido no fue especialmente vistoso, con muchas interrupciones y pocas ocasiones claras, pero la Minera se mantuvo siempre firme, evitando que el colista generara peligro real. La solidez defensiva fue una de las claves: líneas juntas, ayudas constantes y una lectura excelente del choque.
Tras un primer tiempo cerrado, el marcador se abrió nada más comenzar la segunda parte. Rubén Mesa cazó un balón suelto dentro del área y, con la determinación que le caracteriza, firmó el 0-1. Ese golpe dejó tocado al filial malaguista.
La sentencia llegó en una transición rapidísima. Álex Macías, incorporado desde el lateral izquierdo, recibió un gran pase de Omar Perdomo y definió con su zurda para colocar el 0-2 definitivo. Quedaban más de veinte minutos, pero el Atlético Malagueño fue incapaz de meterse de nuevo en el choque.
La Minera, muy seria, administró su ventaja con inteligencia y se llevó un triunfo de enorme valor, impulsado por su solidez atrás y su pegada en los momentos clave. Tres puntos que refuerzan el rumbo del conjunto de Checa.n
