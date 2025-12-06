La Deportiva Minera, sin confianzas ante el colista

La Deportiva Minera visita esta tarde al Atlético Malagueño (A las 18:00, YouTube Málaga CF). El conjunto de Llano del Beal afronta la cita con la intención de confirmar su recuperación tras varias semanas de resultados adversos.

Pese a encadenar una racha negativa, el equipo dirigido por Checa no ofreció malas sensaciones en el juego, pero la falta de acierto penalizó en exceso a los rojillos: solo un punto en cinco jornadas hizo que el cuadro cartagenero pasara de liderar la clasificación a verse peligrosamente cerca de la zona de descenso.

La merecida victoria ante el Yeclano del pasado fin de semana ha devuelto el ánimo y el oxígeno a la Deportiva Minera y a todo su entorno. Ahora visita al colista en una jornada que debe servir para seguir escalando hacia la zona noble de la tabla. En el club cartagenero el mensaje no ha variado ni siquiera en los momentos más delicados: el objetivo este año es pelear por el ascenso o, al menos, asegurar una plaza en el play off. Para ello, vencer al filial malaguista se antoja fundamental. Eso sí, esta semana el mensaje ha sido el de no confiarse pese a visitar al colista. El filial malaguista solo ha sumado seis puntos este curso, pero su último partido como local venció por 1-0 al UCAM Murcia, demostrando lo igualada que es esta categoría.

En el capítulo deportivo, Checa recupera a Ayala, que ya ha cumplido su sanción tras la expulsión sufrida hace dos semanas frente al UCAM Murcia. Se esperan pocos cambios en el once titular, ya que el equipo ofreció un notable rendimiento en la última jornada y lo lógico es que el técnico apueste por la continuidad para buscar una victoria clave.