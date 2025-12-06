Buen comienzo del Yeclano de Iván Ruiz

La nueva etapa del Yeclano Deportivo con el nuevo técnico Iván Ruiz tuvo buen comienzo ante un histórico como el Real Jaén. Los azulgranas se mostraron competitivos, y, tras una primera parte áspera de adaptación y engranaje al nuevo sistema, firmó una segunda mitad muy buena y los goles de Babacar Fedior y Josema

Con una defensa de tres centrales, un dibujo de carrileros interesante con Asier y Nani con Borao en el banquillo por molestias, unos Domínguez con movilidad y un Cordero correoso en la referencia, el nuevo Yeclano comenzó con mucha intensidad y un primer aviso de Xabi que Rabanillo desvió a córner. El ímpetu del inicio fue contrarrestado por un Jaén que no se mostraba incómodo en La Constitución pero que apenas lograba acercarse al área de Borja.

Con una voluntad de ser un equipo directo y peligroso por bandas, el Yeclano fue adaptando poco a poco los conceptos con momentos poco vistoso para el respetable. Cordero remató un buen centro de Nani, y Xabi probó un centro chut que obtuvo fácil respuesta por el arquero jienense.

Con una justa igualada en vestuarios, la incógnita era saber cómo iba a rendir el Yeclano en la segunda mitad ante las numerosas ausencias por lesión. El choque pudo ser distinto al primer minuto de juego, cuando el Jaén dispuso de su mejor oportunidad en un saque de esquina de Mario Martos cuya bola rozaron en el primer palo y se estampó con el poste largo sin que remachara nadie.

Babacar celebra el 1-0 / L.O.

El susto provocó una reacción azulgrana, que sumó varios arreones intensos y peligrosos, generando varias ocasiones manifiestas de gol y hasta tres córners consecutivos. El gol llegaría minutos más tarde, ya con un Babacar fresco y con espacios ante la dupla arriba que colocó Ruiz. Estupenda asistencia de Jordan y remate excelente del atacante con explosión de júbilo.

Pudo cerrar el partido antes el cuadro azulgrana en acciones de Asier, Carrasco y Babacar, sin embargo, el Jaén peleó hasta casi el final y provocó un paradón de Borja a un remate casi a bocajarro de Moha. Ya en el descuento, Ot en un córner en corto se metió escurridizo al área y fue objeto de penalti que materializaría para sentenciar el capitán y enseña del equipo, el central Josema.