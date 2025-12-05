Sito Alonso: "Cuando somos sólidos atrás, atacamos con más claridad"

El UCAM Murcia CB, tras el parón en la Liga Endesa motivado por los compromisos internacionales de selecciones, retomará la competición este sábado (18.00 horas, DAZN) en la pista del Recoletas Salud Pablo Burgos con el objetivo de "ser consistente durante los 40 minutos", tal y como dijo su entrenador, Sito Alonso, en su afán por lograr su séptima victoria en nueve jornadas de campeonato.

El partido lo afrontará el cuadro universitario siendo el tercer clasificado con su bagaje de 6-2, sólo superado por el 7-1 que acreditan el Valencia Basket y el Real Madrid.

Los univeritarios, que en su último encuentro liguero se impusieron por un rotundo marcador de 71-107 en la cancha del Hiopos Lleida el pasado 22 de noviembre, llegaron al parón por esta nueva ventana FIBA en gran momento y con inmejorables sensaciones y su propósito es seguir en esa línea frente a un rival ascendido el pasado curso y que es el decimoséptimo y penúltimo clasificado con sólo un triunfo en ocho jornadas y una racha abierta de siete derrotas seguidas.

Los castellanos arrancaron la competición ganando por 97-79 al Bàsquet Girona y desde entonces no hacen otra cosa que perder. En su último envite cayeron por 105-78 en la pista del Río Breogán de Lugo y es, a priori, un adversario propicio para que el UCAM CB prosiga con su dinámica vencedora. Sito Alonso, no obstante, no se fía en absoluto.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en rueda de prensa. / UCAM Murcia CB

"Es un equipo que compite con una energía altísima, especialmente en casa, y con la reciente llegada de Ethan Happ sumó a un jugador muy inteligente, con gran lectura del juego y capacidad para generar ventajas. Es un refuerzo que a ellos les da aún más recursos y nos obligará a estar muy atentos", comentó.

El entrenador universitario recalcó que la clave del partido volverá a estar en la aportación global del grupo: "Para igualar o superar su ritmo necesitamos el esfuerzo de todos. Cuando somos sólidos atrás somos un equipo que ataca con mucha más claridad y ese equilibrio entre defensa y paciencia ofensiva será determinante".

Haciendo balance de lo que se lleva de competición, Sito Alonso se mostró "muy satisfecho con el nivel de compromiso defensivo del equipo". "La generosidad con la que están compartiendo el balón y la mentalidad colectiva que muestran cada semana nos ayudan a crecer. Tenemos que seguir mejorando en todos los detalles", añadió.

El técnico madrileño se refirió también a la renovación del contrato del alero internacional sueco Will Falk, joven de 22 años, hasta 2028. "Llegó con 17 años a la cantera y su progresión es un orgullo para el club. Está dando al grupo una estabilidad muy positiva en ambos lados de la pista", manifestó.