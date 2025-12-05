El murciano Juan Rubio se reencuentra con el UCAM Murcia y sus raíces

Juan Rubio es uno de los componentes del trío de jugadores murcianos que está compitiendo en la Liga Endesa junto a Chumi Ortega e Izan Almansa. Se da la circunstancia de que ninguno juega en el UCAM Murcia, pero sí que todos ellos han pasado por su cantera. El alero murciano, a sus 30 años, se reencontrará con el conjunto universitario y con sus raíces mañana (18.00 horas, DAZN) al formar parte de un Hereda San Pablo Burgos en el que está afrontando su segunda temporada en la Liga Endesa.

Fue en la temporada 2023-2024 cuando Rubio debutó de la mano del Morabanc Andorra en la máxima categoría, el pasado año militó en el Estudiantes, donde no pudo conseguir el ascenso desde la Primera FEB (LEB Oro) y este verano firmó por el Hereda San Pablo Burgos para reforzar una posición en la que sus condiciones físicas y energía le convierten en una pieza importante en la rotación.

El murciano presenta una media de 13:13 minutos en pista esta temporada, con de 2,1 puntos y tres rebotes, y será una de las bazas del brasileño Bruno Savignani, que se encuentra en la cuerda floja como entrenador del San Pablo Burgos tras encadenar siete derrotas consecutivas, para intentar frenar a jugadores importantes en el equipo universitario como pueden ser Sander Raieste, Howard Sant-Roos o incluso a los tiradores Toni Nakic o Zach Hicks ante su capacidad para desempeñar también el rol de ala-pívot en caso de necesidad.

El murciano Juan Rubio durante un partido esta temporada. / Emilio Cobos/ACB Photo

De hecho, el Hereda San Pablo Burgos quiere aprovechar esta vuelta a la rutina, tras el parón por las Ventanas FIBA, como impulso para cambiar su actual dinámica y ha movido ficha con el fichaje del pívot Ethan Happ, una declaración de intenciones que será la mayor amenaza para un UCAM Murcia que quiere mantener la progresión y el nivel mostrado antes de ‘break’, cuando venció en Lleida en un partido en el fue capaz para romper varios récords y confirmar el mejor arranque de su historia tras ocho jornadas.

Neto, otro conocido

Otro jugador con el que se verá las caras el UCAM Murcia será el base Raulzinho Neto. El brasileño, que coincidió también con Sito Alonso en el Gipuzkoa Basket, se reencontrará con los universitarios tras militar la temporada 2014-2015 en Murcia y dar desde ahí el salto a la NBA de la mano de Utah Jazz. Durante su estancia en el Barça una lesión impidió cruzarse con los murcianos.

Rauliznho Neto, exjugador del UCAM Murcia, esta temporada con el San Pablo Burgos. / ACB Photo/Cintia Cortés

Dos fichajes para el equipo U22

El alero Álvaro Payovich y el pívot Thibaut Blommaert son las dos caras nuevas para el UCAM Murcia en la Liga U22. El conjunto universitario se ha reforzado con estos dos jugadores para este proyecto, donde el pívot Lee Aaliya y el alero Joao Neves son sus máximas referencias. Ocupa la tercera posición del grupo B de la competición con cuatro victorias y tres derrotas.