'Manita' del Jimbee que ya está en cuartos de la Champions

El Jimbee Cartagena certificó este sábado su presencia en los cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League tras golear al Luxol St. Andrews (5-1) en un encuentro de vuelta que fue poco más que un trámite, después del contundente 1-9 obtenido en Malta. El resultado global de 14-2 refleja la diferencia abismal entre ambos equipos. El Palacio de los Deportes vivió una tarde festiva, sin tensión clasificatoria, pero con la misma entrega de una afición que volvió a acudir en masa para acompañar a los suyos. Más de 3.000 cartageneristas apoyaron a su equipo en este encuentro de vuelta. Una cifra espectacular al no haber nada en juego y siendo viernes por la noche.

Desde el inicio quedó claro que el resultado «era lo de menos». El conjunto dirigido por Duda tenía sellado el billete en la práctica antes de que el balón echara a rodar y eso se vio durante los 40 minutos en el Palacio. El guion del partido fue radicalmente distinto a lo que se vivió en Malta. El cuadro visitante saltó a la pista del Palacio de los Deportes sin complejos y por momentos en la primera mitad fue superior a un Jimbee Cartagena que jugó a un ritmo mucho más debajo de lo esperado. Hasta el minuto 12 no se movió el marcador cuando Juninho con un toque sutil adelantó al cuadro rojiblanco. El Luxol St. Andrews siguió haciendo su partido y le llegó el premio en el minuto 18. Vitinho, al igual que en el partido de ida, consiguió ver puerta y hacer justicia a lo que se estaba viendo en la pista.

Se llegó al descanso del partido con el 1-1 que lo decía todo. Hace diez días, en el entretiempo, el Jimbee Cartagena se marchó ganando 0-7 y pudiendo haber marcado varios goles más. Aunque la afición apoyó, la motivación fue diferente. La segunda parte sí que fue de más dominio cartagenerista. El Jimbee fue otro y llegaron los goles. El 2-1 no se hizo de esperar, en una hábil acción de Mellado que propició que Vevé, jugador visitante, en un intento de rechace, metiera el balón en su propia portería. El Jimbee se ponía por delante y empezaron a producirse más ocasiones para el cuadro local, pero sin el acierto necesario para conseguir una victoria holgada. El Luxol St. Andrews tuvo una valentía que nadie esperaba. Pese al 2-1 y a sentirse superado por momentos, se vio a un equipo que siempre que podía intentaba probar a un Chispi que tuvo mucho más trabajo del que esperaba.

En el tramo final, el cuadro dirigido por Duda consiguió aumentar la ventaja y dejar en el electrónico una goleada. Mellado, con un toque suave y cargado de calidad, puso el 3-1. Darío Gil, apoyándose en una pared con Pablo Ramírez, puso el balón en la escuadra para lograr el cuarto de la noche. La ‘manita’ la cerró Waltinho en el último minuto del partido, aprovechando que el Luxol estaba atacando con portero-jugador, para marcar a placer desde campo propio. Era el último regalo que le daba el equipo a una afición que no falla y que se volcó una vez más.

Con esta victoria, el Jimbee Cartagena pone rumbo a los cuartos de final, donde le espera el Kairat Almaty, su verdugo la pasada temporada en la Final Four. Una eliminatoria con sabor a revancha en la que los de Duda buscarán, de nuevo, acceder a la fase final de la máxima competición europea. El reto es mayúsculo, pero está más cerca