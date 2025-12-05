El Jimbee Cartagena quiere convertir un trámite en una fiesta

La vuelta de los octavos de final de la Champions apenas ofrece emoción tras el contundente 1-9 de la ida en Malta. El Jimbee Cartagena recibe esta noche, a las 20:30 horas (televisado por YouTube), al Luxol St. Andrews con todo a favor para certificar su presencia en la siguiente ronda de la UEFA Futsal Champions League. La eliminatoria quedó prácticamente sentenciada en el primer asalto, en el que la superioridad del conjunto cartagenero fue tan evidente que dio incluso la sensación de haber levantado el pie del acelerador en el tramo final. Si los de Duda hubieran querido ampliar la renta hasta una diferencia de quince goles, pocos dudan de que lo hubieran conseguido.

Jimbee- ElPozo-47 / Loyola Pérez de Villegas

El encuentro de hoy, desde una perspectiva estrictamente clasificatoria, no pasa de ser un formalismo. Sin embargo, en el club quieren transformar esa falta de tensión competitiva en una oportunidad para celebrar junto a su afición. Jugar la Champions es un premio reservado a muy pocos, fruto de un año anterior de éxito en la competición local y de regularidad en la élite, y cada partido en la máxima competición europea debe vivirse como lo que es: un acontecimiento especial. Por eso, desde la entidad presidida por Miguel Ángel Jiménez Bosque se pretende que el Palacio de los Deportes presente un ambiente de fiesta, independientemente de que la eliminatoria ya esté decidida.

En lo deportivo, el Jimbee aspira a ofrecer una buena imagen, recuperar sensaciones y resarcirse del mal sabor que dejó la derrota en el derbi regional ante ElPozo del pasado martes por 1-2. Aquel encuentro sí tenía un componente competitivo mucho más exigente, sin red de seguridad ni ventajas previas. Después de no poder superar al conjunto de Josan González, los de Duda afrontan esta cita con el objetivo de reencontrarse con su juego, agradar a la grada y brindar una victoria convincente a una afición que nunca falla.

Cuatro bajas para hoy

Para el partido de hoy Duda no podrá contar con cuatro futbolistas. Además de las bajas ya sabidas de Renato por lesión y de Cortés por sanción, tampoco podrán estar a las órdenes del técnico hispano brasileño ni Motta ni Gon Castejón.

Si todo sigue el guion previsto, tras superar esta ronda el Jimbee Cartagena se medirá en cuartos de final a un viejo conocido: el Kairat Almaty. El conjunto kazajo, verdugo de los cartageneros en la pasada edición de la máxima competición continental, también disputa hoy su partido de vuelta, aunque ya dejó encarrilada su eliminatoria con el 3-7 que le endosó al Sporting Anderlecht. De consolidarse la lógica, ambos equipos volverán a cruzarse en la pelea por seguir avanzando en el sueño europeo.

Cita el martes para ElPozo y Jimbee

La próxima semana se disputarán los octavos de final de la Copa del Rey, donde se estrenará el Jimbee y ElPozo disputará su segundo partido. Ambos jugarán el martes, los murcianos en la pista de El Ejido, de Segunda División (20:00 horas), y los cartageneros en casa frente al Peñíscola (20:30), ambos ofrecidos por RFEF TV. Se trata de eliminatorias a partido único, por lo que el margen de error no existe para estar en cuartos.