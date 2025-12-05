La fórmula Colunga: el Real Murcia se revaloriza y recupera la fe en 40 días

El Real Murcia ha pasado del infierno al cielo en lo que podría denominarse una cuarentena futbolística. Cuarenta días en los que Adrián Colunga se ha encerrado en su laboratorio, y en los que prácticamente sobre la marcha, sin descanso en el calendario, ha ido construyendo a un equipo ganador que venía de su peor crisis de resultados en casi 20 años.

El asturiano se hizo con un equipo colista en Primera Federación, con siete partidos sin ganar y con la afición al borde del colapso después de recuperar la ilusión tras el varapalo sufrido en el play off ante el Nástic la pasada campaña. Pero la metamorfosis de Colunga ha hecho que el Real Murcia llegue a una de las fechas marcadas en rojo desde hace meses en la disposición soñada. Y es que los granas llegarán el lunes al derbi regional ante el FC Cartagena (18.15 horas, La 7TV) con la fe intacta y la mirada puesta de nuevo en el objetivo del ascenso tras alcanzar al tren de cabeza del grupo II de la Primera Federación.

Una recuperación milagrosa, fundada desde que Colunga se hizo con las riendas en una situación límite tras el despido de Joseba Etxeberria. El asturiano, que un principio parecía ser un salvavidas de manera provisional, en apenas unos días se quitó el cartel de interino con el lavado de cara que le consiguió dar a la actual plantilla.

Adaptación a las circunstacias

Un plantel corto, con una planificación ilegible y, una vez más, con posiciones sin cubrir adecuadamente. Lo que parecía que iba a ser una completa reforma en el mercado de invierno, el Real Murcia afrontará ahora el mes de enero con la idea de retocar solo lo imprescindible. Especialmente en la posición de central, donde las lesiones de Saveljich y Antxon Jaso, y el problema muscular hasta hace uno días de Alberto González, pusieron en jaque una demarcación clave.

Adrián Colunga durante su estreno como entrenador del Real Murcia. / | JUAN CARLOS CAVAL

En vez de experimentos, Colunga apostó por la confianza y fe ciega de trabajar con los jugadores que conocía al dedillo en el Imperial. No le tembló el pulso de darle la titularidad a Héctor Pérez o Jorge Sánchez desde el Imperial cuando lo requirió, en lugar de cambiar a futbolistas de posición, y ajustó todo lo demás en sus esquemas hasta construir a un Real Murcia competitivo en cualquier situación.

El balance es de cuatro victorias y un empate en Primera Federación que le colocan como el equipo más en forma de las últimas cinco jornadas junto al líder, el Atlético de Madrid B, con 13 puntos de 15 posibles que le han permitido tocar la zona de play off.

La Copa, impulso y alegrías

Pero es que, la prueba de fuego de que el Real Murcia de Colunga funciona llegó bien pronto y se confirmó el pasado miércoles. Y es que el asturiano primero resolvió la papeleta de la Copa del Rey ante el Antequera cuando, con apenas un par de entrenamientos, eliminó al conjunto malagueño en penaltis en el torneo del KO. Una noche épica que mejoró esta semana con el campanazo ante el Cádiz en Nueva Condomina, al eliminar a un equipo de Segunda División.

Ya no solo la eliminación, sino el cómo fue ese partido, con un primer tiempo en el que pasó por encima en un rival de superior categoría y al que llegó al descanso con 3-0 en el marcador, con un equipo plagado de novedades al recuperar a varios jugadores de la enfermería, es lo que ha hecho recuperar la fe hasta los más escépticos hace un mes.

Álex Schalk, del Real Murcia, celebrando su gol ante el Cádiz. / Juan Carlos Caval

Sin miedo a Nueva Condomina

Además, la mejoría del Real Murcia llega con el cambio de tendencia más esperado, al mostrarse como un equipo sólido y capaz de sacar los resultados en casa. Un escenario que desde hace varios años le ha generaba un miedo escénico que ha desencadenado en muchas tardes y noches de lágrimas. Todo lo contrario a lo que está ocurriendo con Colunga, pues es en Nueva Condomina donde el Real Murcia ha sido capaz de ganar una tanda de penaltis, remontar un 0-2 ante el Nástic de Tarragona, defender un 2-1 en los últimos minutos ante el Alcorcón y avasallar a un equipo de superior categoría hasta eliminarle en la Copa del Rey en la que miles de murcianistas volvieron a creer en la magia.