El FC Cartagena se queda a un minuto de eliminar al Valencia

Un inmerecido y cruel final de partido deja fuera de la Copa del Rey al FC Cartagena tras superar durante muchos minutos al Valencia, de Primera División. Un gol de Ortuño en la primera mitad puso en ventaja a los locales, que firmaron un gran encuentro. En la segunda parte, Carlos Corberán sacó todo su potencial ofensivo para poner el empate a diez minutos del final. Ya en la prórroga, el Cartagena dispuso de un penalti a un minuto del final, pero De Blasis erró desde los once metros y un minuto más tarde Jesús Vázquez logró con fortuna el tanto de la victoria.

Se queda fuera de la Copa el Cartagena por pocos segundos. Vuelve a sufrir el Cartagena el mismo resultado que en los tres enfrentamientos anteriores contra el Valencia, 1 a 2. Javi Rey, que fue expulsado por protestar, estará frente al Real Murcia el lunes en liga.

Salió el Fútbol Club Cartagena a disputar el partido al Valencia, tal y como adelantó Javi Rey en la previa, a pesar de la aparición por sorpresa de varios jugadores menos habituales en su once. Se demostró en la intención con balón y en la mordiente al contragolpe. El primero en acercarse fue el Valencia en una carrera de Danjuma que no metió el miedo en el cuerpo y un disparo manso de Ramazani. Esa fue la escasa demostración de fuerza del cuadro ché.

Se quiso volcar el equipo de Carlos Corberán y entonces comenzó a contragolpear el Cartagena. La primera pudo suponer el primer tanto a los siete minutos, pero Ortuño se trastabilló con la pelota en su recorte sobre el último defensa cuando lo tenía todo a favor. No sólo supo contragolpear, sino también presionar la defectuosa salida de balón del rival. Así llegó otro clarísimo mano a mano de Calderón en el que cruzó demasiado su remate.

Sin complejos

Sólo habían pasado diez minutos y el ‘susto’ lo tenía el conjunto de mayor categoría. Chuca también se animó desde la frontal tras un rechace de la zaga y, después del primer cuarto de hora, el Cartagena ya jugaba en campo contrario. Desaprovechó la tercera para adelantarse con otro disparo de Ortuño desde dentro del área que Dimitrievski sacó con el pie. No desperdició la siguiente un Alfredo Ortuño que ya había avisado demasiado a su víctima copera favorita.

Apretaba el cuadro portuario arriba cuando Danjuma erró en su pase atrás. Ander Martín se interpuso para robar con una defensa descolocada y se la dio a Ortuño en el momento justo. Controló el yeclano dentro del área, acomodó el cuerpo y definió al palo corto por alto. Se vio favorecido por el toque de Santamaría y puso el balón en el fondo de la red, haciendo el 1 a 0 a los veinte minutos de partido.

Tras el tanto albinegro, continuó mejor el Cartagena y el Valencia no se encontró más que a chispazos. Danjuma y Ramazani pusieron lo mejor por el lado valencianista, pero fue insuficiente hasta el descanso. De hecho, la más clara del cuadro rival llegó tras un toque fortuito de Alfredo Ortuño en su propia área que salió rozando el palo. Destacó un Fidalgo fuera de sitio que dio salida a su equipo y equilibrio sin balón.

Tan cómodo estaba el Cartagena que no tuvo que tocar nada Javi Rey a la vuelta de vestuarios. Ni siquiera para refrescar a su equipo, que fue solidario en el esfuerzo durante el primer acto. Sí cambió Corberán, que dio entrada a Hugo Duro por Ramazani. Continuó bien ordenado el equipo local ante el aumento de frecuencia de los ataques visitantes, pero tuvo que mover el banquillo Javi Rey para mantener la intensidad cuando el partido llegó a la hora de juego.

El Valencia llegaba al área cartagenera cada vez con más facilidad y al Cartagena empezaba a hacerse largo el encuentro. Danjuma llevaba todo el peligro de los chés, con conducciones desde la izquierda. Una de ellas la finalizó con peligro Ugrinic fuera y la siguiente, tras fallo en la salida de balón albinegra, terminó en las manos de Iván.

Toda la carne al asador

Esos fueron los avisos para que el técnico gallego diera entrada a Diego Gómez y Luismi por Ander y Calderón en una primera ventana. También reaccionó Corberán, sacando a sus pesos pesados. Entraron Diego López, Luis Rioja, Thierry Correia. Su respuesta fue inmediata, pero se libró el Cartagena por un fuera de juego bien señalado por los colegiados.

Empate y hasta el final

No llegó en el 66, pero sí en el 79. La calidad de los cambios valencianistas fue determinante. Luis Rioja generó dos jugadas idénticas hasta línea de fondo, su primer centro se paseó, pero el segundo topó en Iván Martínez, que la dejó muerta en el área pequeña. Lucas Beltrán estuvo vivo y, desde el suelo, se recompuso para marcar por el palo corto para poner el empate.

Los diez últimos minutos del partido fueron de dominio visitante, que se imponía con el paso del tiempo. En el descuento, una dura entrada de Jesús Vázquez terminó con la expulsión de Javi Rey por protestar y en la primera parte de la prórroga estuvo más cerca de marcar el Cartagena. La tuvo Chiki frente al portero y Diego Gómez tras recortar sobre la media luna.

Minuto fatídico

En la segunda parte de la prórroga salvó Iván Martínez el gol valencianista, pero la expulsión de Santamaría rompió el partido en su tramo final. El palo se alió con el meta albinegro en un latigazo de Luis Rioja y el fútbol dejaría una última ocasión para la venganza. Puso al ídolo albinegro a once metros de eliminar a un rival de Primera, pero acertó Dimitrievski la dirección del disparo, ajustado al palo derecho.

Con un hombre menos se desató en ataque el Valencia y en el último córner se llevó la eliminatoria. Falta de contundencia, barullo y rebote para acabar con el sueño albinegro. En un minuto cambió la balanza de un lado al otro y dejó al Cartagena sin premio. La decepción en el césped fue mayúscula, pero el orgullo en la grada fue aún más grande. La afición ovacionó a un equipo que lo dio todo y que necesita recomponerse en tres días para luchar en el derbi regional.